Montadoras rejeitam Apple CarPlay Ultra em nova estratégia

Três anos depois de anunciar uma verdadeira revolução no painel dos carros, a Apple finalmente trouxe o CarPlay Ultra. Porém, a estreia não foi bem do jeito que muitos esperavam. Lançado em maio em parceria com a Aston Martin, o novo sistema foi aplicado apenas em seus modelos até agora.

A ideia era que uma grande gama de montadoras adotasse essa novidade em 2023, mas, conforme o tempo passou, a situação mudou. De acordo com o Financial Times, várias montadoras eram parceiras da Apple, mas acabaram desistindo do projeto. Entre as que se afastaram estão empresas renomadas como Mercedes-Benz, Audi, Polestar e Volvo.

Para deixar tudo ainda mais claro, a Renault foi bem direta: disse à Apple para não tentar invadir seus sistemas. Já a Ford e a Nissan, que também estavam nessa lista, preferiram optar pelo famoso “sem comentários”. E a razão para essa recusa é bem simples. Cada vez mais, as telas dos veículos se tornaram uma verdadeira mina de ouro. Para os fabricantes, deixar uma gigante como a Apple comandar esse controle é quase como abrir mão do próprio território.

A General Motors, por exemplo, decidiu seguir um caminho radical e aboliu por completo o CarPlay em seus modelos, preferindo desenvolver soluções próprias. Mas nem tudo está perdido. Tem marca que ainda acredita que o CarPlay Ultra pode trazer vantagens, como Porsche, Hyundai, Kia e Genesis, que estão firmes nessa nova proposta, mesmo sem fazer parte da lista inicial.

A lógica é bem clara: se os motoristas ficarem encantados com as funcionalidades do CarPlay Ultra, a resistência das montadoras pode diminuir. Afinal, a pressão do consumidor é significativa, principalmente com tantos iPhones rodando por aí.

Neste jogo de competições, a Apple tem boas cartas na manga. A disputa por atenção das telas automotivas vai além das funcionalidades; é sobre quem consegue captar os dados dos usuários toda vez que a conexão é estabelecida, seja por cabo ou de forma sem fio.