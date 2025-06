Devil Wears Prada 2 traz Kenneth Branagh e elenco original de volta

Anne Hathaway, Meryl Streep and Emily Blunt in 'The Devil Wears Prada'

Produção de "O Diabo Veste Prada 2" Avança com Elenco Principal Confirmado

A produção do aguardado filme "O Diabo Veste Prada 2" está a todo vapor, com o anúncio oficial do retorno do elenco principal, que conta com Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. A Disney também revelou que o ator Kenneth Branagh se juntará ao time, interpretando o marido da editora de moda Miranda Priestly, vivida por Streep. No primeiro filme, Priestly menciona que seu relacionamento não é perfeito, o que promete um enredo intrigante para a sequência.

A estreia do filme está marcada para 1º de maio do próximo ano, um momento oportuno, pois a indústria da moda está em transformação. Recentemente, Anna Wintour, editora-chefe da revista Vogue, anunciou sua saída após 37 anos à frente da publicação. Essa mudança é especialmente significativa, já que a autora do livro que inspirou o primeiro filme, Lauren Weisberger, trabalhou como assistente de Wintour e se baseou em sua experiência para criar a história.

O novo longa abordará o desafio que Priestly enfrentará com a queda da indústria de impressão de revistas. No primeiro filme, a história segue a assistente de Priestly, Andy Sachs, interpretada por Hathaway, enquanto ela navega pelas exigências e pressões do mundo da moda. Andy também se vê dividida entre dois romances: Nate, interpretado por Adrian Grenier, um rapaz fora do meio fashion, e Christian Thompson, vivido por Simon Baker, um colega do setor.

Os roteiros estarão sob a responsabilidade de Aline Bros McKenna, que já escreveu o primeiro filme, e a direção novamente será de David Frankel. Além disso, a produção conta com a premiada Wendy Finerman, conhecida por seu trabalho em "Forrest Gump".

"O Diabo Veste Prada" foi um sucesso mundial e recebeu duas indicações ao Oscar, uma para Meryl Streep como Melhor Atriz e outra para o Design de Figurino de Patricia Field.

Recentemente, um teaser do filme foi divulgado nas redes sociais da 20th Century Studios, aumentando a expectativa do público em relação a este retorno ao icônico mundo da moda.