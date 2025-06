Desempenho do especial “Falas de orgulho” fica abaixo do esperado

Na sequência das audiências de programas na televisão, uma apresentação especial de "Êta Mundo Bom!" registrou uma audiência maior do que o episódio de "Vale Tudo". Durante a manhã, o programa "Mais Você" encerrou a semana com uma média de 6,1 pontos, desempenho inferior ao do "Encontro com Patrícia Poeta", que marcou 6,2 pontos.

À noite, o especial "Falas de Orgulho" enfrentou dificuldades e foi ignorado por boa parte do público, resultando numa audiência de apenas 7,4 pontos. Isso acabou afetando negativamente o "Central da Copa", que com sua estreia, obteve 5,8 pontos, um número baixo para esse tipo de programação.

No cenário geral, o programa "Hoje em Dia" se destacou como o vice-líder, aumentando sua vantagem sobre o "Primeiro Impacto", que continua na terceira posição.

Abaixo, veja os números de audiência obtidos na sexta-feira, 27 de junho de 2025:

Bom Dia SP : 7,3

: 7,3 Bom Dia Brasil : 8,4

: 8,4 Encontro com Patrícia Poeta : 6,2

: 6,2 Mais Você : 6,1

: 6,1 SP1 : 8,3

: 8,3 Globo Esporte : 8,9

: 8,9 Jornal Hoje : 11,2

: 11,2 Edição Especial: História de Amor : 11,9

: 11,9 Sessão da Tarde: Velozes & Furiosos 4 : 11,0

: 11,0 SPTV : 13,4

: 13,4 Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem : 16,3

: 16,3 Garota do Momento : 21,5

: 21,5 Êta Mundo Bom! (apresentação especial) : 22,0

: 22,0 SP2 : 21,0

: 21,0 Dona de Mim : 20,9

: 20,9 Jornal Nacional : 22,3

: 22,3 Vale Tudo : 21,9

: 21,9 Globo Repórter : 12,5

: 12,5 Falas de Orgulho : 7,4

: 7,4 Central da Copa : 5,8

: 5,8 Jornal da Globo : 5,2

: 5,2 Conversa com Bial : 4,4

: 4,4 Dona de Mim (reapresentação) : 3,7

: 3,7 Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,3

Outros dados de audiência incluem:

Balanço Geral Manhã : 1,6

: 1,6 Fala Brasil : 4,3

: 4,3 Hoje em Dia : 4,7

: 4,7 Balanço Geral SP : 6,1

: 6,1 Cidade Alerta SP : 7,3

: 7,3 Jornal da Record : 8,1

: 8,1 Power Couple Brasil 7: 5,3

No SBT, os números foram os seguintes:

Bom Dia & Cia : 1,4

: 1,4 Primeiro Impacto : 1,9

: 1,9 Programa do Ratinho : 4,5

: 4,5 The Noite: 1,8

E na Band, a audiência foi:

Jornal da Band : 3,5

: 3,5 Brasil Urgente SP: 2,9

Essas medições são relevantes para o mercado publicitário, uma vez que um ponto de audiência corresponde a cerca de 77.488 lares sintonizados na Grande São Paulo.