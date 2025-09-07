Model Y Performance é lançado com 460 cv e 580 km de autonomia

A Tesla acaba de revelar o novo Model Y Performance, que é a versão mais potente do seu SUV elétrico. Com um design repaginado, um interior com carinha de esportivo e várias melhorias nas suas partes mecânicas, esse modelo promete desempenho de sobra e muito conforto. É a prova de que o Model Y pode brigar de igual para igual com alguns carros esportivos tradicionais.

Esse SUV é produzido na Gigafactory de Berlim e vem equipado com dois motores elétricos, gerando nada menos que 460 cv. Obrigado a essa potência, ele consegue sair do 0 aos 100 km/h em apenas 3,5 segundos, com uma velocidade máxima de 250 km/h. Essa configuração é bastante semelhante à do Model 3 Performance, mas com a vantagem de oferecer mais espaço dentro da carroceria do Model Y.

O visual externo recebeu ajustes marcantes. O para-choque dianteiro ficou mais agressivo, enquanto o traseiro ganhou um difusor estilizado e um spoiler em fibra de carbono, tudo isso com rodas de 21 polegadas e pinças de freio vermelhas para completar o visual esportivo. Esses detalhes não apenas deixam o carro mais bonito, mas também ajudam na aerodinâmica, aumentando o downforce — o que faz você se sentir um verdadeiro piloto ao volante.

As melhorias não param por aí: a suspensão, as barras estabilizadoras e as buchas foram redesenhadas para tornar a dirigibilidade ainda mais precisa, especialmente nas curvas. Além disso, o sistema de freios foi otimizado para garantir mais resistência durante uma condução de alto desempenho. Quem já teve que frear forte em uma curva sabe como isso pode fazer a diferença!

O interior também ganhou atualizações interessantes. Os bancos dianteiros agora têm um design mais esportivo, além de contar com aquecimento, ventilação e suporte adicional para as pernas. A cabine exibe detalhes em fibra de carbono, pedais de alumínio e uma nova tela sensível ao toque de 16 polegadas — a maior já usada pela Tesla, oferecendo uma visualização nítida e fácil de usar.

Outra grande novidade é a bateria. Ela foi atualizada com células de maior densidade, permitindo uma autonomia de até 580 km no ciclo WLTP, com um consumo médio de 16,2 kWh/100 km. Isso significa que você pode fazer mais quilometragem sem precisar de recargas frequentes — uma ótima notícia para quem está sempre na estrada, não é mesmo?

O Model Y Performance chega à Europa com um preço inicial de £ 61.990, que gira em torno de R$ 395 mil aqui no Brasil. As entregas estão previstas para outubro e, ao que parece, ele vai encarar concorrentes robustos como Kia EV6 GT, Hyundai Ioniq 5 N e Ford Mustang Mach-e GT. Essa novidade é um sinal de que os SUVs elétricos estão se saindo muito bem em oferecer uma mistura de desempenho e tecnologia de ponta.