Porsche suspende pedidos dos modelos 718 Boxster e Cayman

A Porsche acaba de tomar uma decisão que vai deixar muitos amantes de carros apaixonados tristes: o fim dos 718 Cayman e Boxster a combustão. Essa história começou lá em 1996, com o Boxster, e o Cayman chegou em 2005. Infelizmente, agora a marca se volta para a eletrificação, mantendo o icônico 911 como o último esportivo tradicional a gasolina.

As vendas desses modelos já foram encerradas em todo o mundo. Mas calma! Se você ainda sonha em ter um desses, dá para encontrar unidades em estoque, e a produção vai seguir até que todos os pedidos sejam entregues, o que deve acontecer até 2026.

A decisão que levou a Porsche a essa mudança se baseia em três pontos principais. Primeiro, o ciclo de vida dos modelos foi considerado concluído. Depois, os altos custos para atualizá-los tornaram o investimento inviável. Por fim, a marca quer abrir espaço para os novos 718 elétricos, que prometem manter a essência do que sempre amamos.

Esses novos modelos vão usar uma plataforma super moderna, a PPE do Grupo Volkswagen. Isso significa que teremos versões com tração traseira e integral, além de aceleração instantânea e um chassi leve, tudo para garantir a melhor experiência ao volante. Quem sabe você não vai sentir a sensação de estar pilotando um carro esportivo de verdade, mesmo com uma motorização elétrica?

Os protótipos dos 718 elétricos já estão em fase de testes e mostram resultados impressionantes em frenagem e dirigibilidade. Com tecnologia de alta voltagem herdada do Taycan e sistemas de recuperação de energia, o CEO da Porsche, Oliver Blume, garante que o desempenho dos novos modelos será ainda melhor que o das versões a combustão.

Agora, se você é daqueles que sonha em ter uma versão final natural aspirada, câmbio manual ou alguma série especial, pode ficar tranquilo: essas unidades devem se tornar verdadeiros itens de colecionador. A combinação do motor central leve, o som característico e a direção precisa vão fazer delas objetos de desejo entre os entusiastas.

E não podemos esquecer que a Porsche continua a investir em modelos eletrificados e híbridos, como o Panamera 4 E-Hybrid, que combinam performance com eficiência. A linha 718 vai voltar como elétrico, marcando uma nova fase para a marca sem abrir mão da emoção de dirigir.