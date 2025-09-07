Chevrolet reduz preço da Spin Premier em R$ 20 mil para PcD

A Chevrolet Spin Premier continua firme e forte, especialmente para o público com deficiência. Desde setembro, a montadora disponibilizou essa opção de venda direta, mantendo o preço para o público geral. Ah, e a isenção total de IPI, além de um bônus de fábrica, é uma mão na roda para quem precisa adquirir um veículo.

Se você está de olho na configuração Premier 7 lugares 1.8 AT, a faixa de preço sugerida é de R$ 160.390,00. Mas atenção: empresários e produtores rurais podem levar para casa por R$ 140.360,00, uma economia bem interessante de R$ 20.030,00. Esses valores podem variar um pouco dependendo da região, da cor e dos opcionais escolhidos.

Nas concessionárias, o atendimento ao público PcD é todo especial. Uma equipe dedicada fica responsável por guiar todo o processo de compra, desde a documentação até tirar dúvidas sobre prazos e financiamento. Uma ajuda e tanto, não é?

Falando em vendas, entre janeiro e agosto de 2025, a Chevrolet Spin teve uma performance impressionante. Foram 14.084 unidades emplacadas, superando concorrentes como o Citroën C3 Aircross, com apenas 3.873 vendas. Para quem busca SUVs com espaço, o Jeep Commander e a Toyota SW4 também estão na competição, mas a Spin continua com boas cartas na manga.

Mantendo a tradição, a Spin Premier 2026 conta com o motor 1.8 aspirado, que entrega até 111 cv de potência, e 17,7 kgfm de torque quando abastecida com etanol. O consumo não é dos piores; na versão automática, você consegue médias de 13,4 km/L na estrada e 10,5 km/L na cidade usando gasolina. Com etanol, essas médias caem um pouco, mas ainda assim são bastante aceitáveis.

O design da Spin 2026 segue a linha do modelo anterior, com a cara de SUV que todo mundo ama. As dimensões permanecem as mesmas: 4,42 m de comprimento, 1,73 m de largura e 1,69 m de altura. E o porta-malas? Continua espaçoso, com capacidade para até 710 litros ao escolher a configuração para cinco ocupantes.

Nessa nova linha, você pode escolher entre cinco opções de cores: branco Summit, prata Shark, preto Ouro Negro, azul Boreal e o novo cinza Rush. Tem para todos os gostos!

Agora, se você está considerando a Spin Premier, aqui estão os detalhes de preços:

Chevrolet Spin Premier para PcD em setembro de 2025:

Configurações Preços de tabela Preços para PcD Descontos Premier 7 lugares 1.8 AT R$ 160.390,00 R$ 140.360,00 R$ 20.030,00

Com tantas opções e vantagens, vale a pena dar uma conferida!