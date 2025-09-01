Mitsubishi apresenta Triton Tarmac para competir com Ranger Black

A Mitsubishi lançou recentemente a nova Triton Tarmac, uma picape que promete dar mais estilo e praticidade para quem busca um modelo urbano. Com apenas 140 unidades disponíveis, essa série especial chega com um preço atraente de R$ 254.990, competindo diretamente com a Ford Ranger Black, que custa R$ 238.900.

Produzida na HPE Automotores, em Catalão (GO), a Tarmac opta pela tração 4×2. Isso é uma jogada inteligente para enfrentar a concorrência e também pode abrir portas para novas versões no futuro, dependendo da aceitação do público.

Design Atraente e Moderno

Quando se trata do visual, a Tarmac não decepciona. As rodas diamantadas de 20 polegadas e o exclusivo tom Azul Tarmac chamam atenção. Além disso, ela vem com adesivos que valorizam ainda mais a exclusividade, rack de teto, skidplate e para-choques com detalhes em preto metálico. Para quem gosta de uma picape que se destaque na cidade, esse design é um verdadeiro chamariz.

Conforto e Tecnologia a Bordo

Por dentro, a sensação é de estar em um carro premium. Os bancos, portas e volante são revestidos em couro e um tecido tipo Alcântara, trazendo um toque sofisticado. A central multimídia de 8 polegadas tem suporte para Android Auto e Apple CarPlay, permitindo espelhar dois celulares ao mesmo tempo — imagine só, boas playlists na estrada!

Para quem curte som de qualidade, o sistema da JBL conta com oito alto-falantes, um subwoofer e um amplificador. Você vai se sentir dentro de um show enquanto dirige!

Segurança em Primeiro Lugar

O modelo é equipado com sete airbags, ar-condicionado digital dual-zone, painel digital de 7”, câmera de ré e sensores de estacionamento e de chuva. E um detalhe que muitos vão adorar: as luzes de cortesia projetam o logotipo “Tarmac” no chão ao abrir as portas. Um charme!

Praticidade na Caçamba

A caçamba da Tarmac não é só bonita, mas também funcional. Conta com uma capota retrátil e uma rede organizadora para manter tudo no lugar. É ideal para quem usa a picape no dia a dia, sem abrir mão do conforto.

Motor e Desempenho

E quanto ao desempenho? A Tarmac vem com o mesmo motor da linha, que é um 2.4 turbodiesel bi-turbo de 205 cv, com 47,9 kgfm de torque. A grande diferença é que ela não tem tração 4×4, o que a torna mais leve e eficiente para rodar na cidade, melhorando o consumo de combustível.

Se você está em busca de uma picape que une conforto, estilo e praticidade, a Mitsubishi Triton Tarmac pode ser uma ótima escolha para enfrentar o trânsito urbano com muito mais personalidade.