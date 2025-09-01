Notícias

Relato bíblico é comprovado cientificamente após 2000 anos

mais de 2000 anos depois, um relato da Bíblia foi comprovado cientificamente
Em abril de 2024, um grupo de arqueólogos em Jerusalém fez descobertas empolgantes que pode mudar nossa visão sobre as muralhas da cidade e o período em que foram construídas. Essa equipe é formada por especialistas da Autoridade de Antiguidades de Israel, da Universidade de Tel Aviv e do Instituto Weizmann de Ciências.

Usando técnicas avançadas de datação por carbono-14, os pesquisadores descobriram que partes das muralhas localizadas na Cidade de Davi foram erguidas durante o reinado do rei Uzias. Isso é especialmente interessante, pois esse período ocorreu antes do reinado de Ezequias, que é mais conhecido pelas suas estratégias de defesa contra o Império Assírio.

A tecnologia por trás das descobertas

As novas informações surgiram de um trabalho cuidadoso de análise de amostras orgânicas, como sementes de uva, que foram coletadas em escavações. A técnica de datação por carbono-14, combinada com o estudo de anéis de crescimento de árvores, permitiu reconstruir a cronologia de eventos antigos de forma mais precisa.

Antes, acreditava-se que a expansão de Jerusalém estava ligada ao fluxo de refugiados do Reino de Israel após o exílio assírio. No entanto, os dados mais recentes mostram que a urbanização da cidade é mais antiga, datando do século 9 a.C., durante o reinado do rei Joás.

A complexidade do reinado de Uzias

Essas descobertas não apenas desafiam teorias pré-existentes, mas também ressaltam a complexidade e a resiliência durante o reinado de Uzias. Esse período, antes visto como um “buraco negro” na cronologia, agora ganha vida com novas informações. Relatos bíblicos do Segundo Livro de Crônicas e do Livro de Amós, que falam sobre obras defensivas e eventos sísmicos, agora encontram respaldo nas evidências científicas.

Futuro das pesquisas

A análise desses dados, juntamente com métodos inovadores, promete impulsionar mais pesquisas em Jerusalém. As colaborações entre as instituições e as inovações tecnológicas podem ampliar nossa compreensão sobre a organização social e arquitetônica da cidade em um período fundamental para a história israelita.

Com isso, há expectativa de novas revelações sobre assentamentos antigos e os impactos de eventos naturais nos modos de vida da época. Essas descobertas têm o potencial de enriquecer séculos de estudos históricos, oferecendo uma visão mais rica sobre as civilizações da antiguidade.

