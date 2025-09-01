Gilberto Gil e Luciano Huck homenageiam Preta Gil no Domingão

Neste domingo (31), o programa “Domingão com Huck” trouxe uma homenagem emotiva à cantora Preta Gil, que faleceu em 20 de julho, aos 50 anos. No palco da Globo, Gilberto Gil e Luciano Huck compartilharam recordações e sensações sobre a artista, criando um dos momentos mais comoventes do programa.

Luciano Huck, ao receber Gilberto Gil, expressou sua dificuldade em lidar com a perda. Ele revelou que ainda se sente em um “mundo paralelo”, lembrando de Preta com carinho: “Ainda estou em negação constante. Não a via muito no dia a dia, e vivo de lembranças. Mas não fico triste, apenas recordo momentos lindos que tivemos.”

Gilberto Gil, com uma perspectiva mais profunda, comentou sobre o luto e suas etapas. Ele compartilhou: “O pesar passa por três níveis: primeiro, choramos. Depois, silenciamos e esperamos. E, quando ele vai embora, cantamos. É isso que fazemos aqui hoje, cantando para a lembrança da Preta.” Ele sorriu ao lembrar da artista.

A homenagem ganhou ainda mais força quando Gil interpretou a canção “Drão”. Após um forte abraço de Huck, que se emocionou e enxugou as lágrimas, a plateia aplaudiu e gritou “Gil, eu te amo”. O cantor respondeu com gratidão: “É recíproco, eu também amo vocês. Se não tivesse esse carinho enorme por vocês, que me acompanham há tantos anos, não seria quem sou.”

Além da homenagem, o cantor também apresentou trechos da sua turnê “Tempo Rei”, que viaja pelo Brasil e celebra mais de seis décadas de sua carreira. O espetáculo inclui clássicos da música brasileira, destacando a importância de Gilberto Gil na cultura musical do país.

Luciano Huck mencionou a longa amizade com a família Gil, ressaltando como esse laço afetivo tornou a homenagem ainda mais significativa: “São lembranças que me trazem felicidade”, disse ele, relembrando momentos que viveu ao lado de Preta.