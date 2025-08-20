Mini lança JCW E e JCW Aceman E no Brasil com 231 cv

A Mini, aquela marca britânica que muitos conhecem por seu coração esportivo desde 1959, está aumentando as suas opções aqui no Brasil. E não estamos falando de qualquer coisa, mas de dois modelos 100% elétricos: o Mini JCW E e o Mini JCW Aceman E. Esses lançamentos foram revelados durante o Festival Interlagos e chegam com preços começando em R$ 330.990 para o hatch e R$ 345.990 para o SUV.

Vamos falar um pouco sobre o que esses novos carros têm a oferecer. Ambos os modelos compartilham a mesma mecânica poderosa, com um motor elétrico que entrega 258 cv e 34,6 kgfm de torque, além de baterias de 54,2 kWh. Para quem curte aceleração, o hatch JCW E faz de 0 a 100 km/h em impressionantes 5,8 segundos. Já o Aceman E leva 6,3 segundos. E a velocidade máxima deles? Chegando a 195 km/h, claro! A autonomia também é bem interessante, com até 306 km para o JCW E e 312 km para o Aceman E, segundo o Inmetro.

### Design que Encanta

O design desses novos Mini não decepciona e preserva a essência esportiva da linha JCW. Eles vêm equipados com faróis de LED bem estilizados, spoilers traseiros e rodas de 18 polegadas para o hatch e 19 polegadas para o SUV. Ah, e se você adora personalizar seu carro, vai amar as 11 opções de cores disponíveis, além da possibilidade de escolher o teto nas cores vermelho, preto ou um mix de várias.

No interior, a experiência é igualmente atraente. Os bancos esportivos de couro com costuras vermelhas dão aquele toque de sofisticação. O painel tem uma iluminação ambiente interativa, e a central multimídia vem com uma tela OLED de 240 mm, perfeita para quem gosta de acompanhar o desempenho em tempo real. O modo Go-Kart é um detalhe à parte, adaptando o cockpit para mostrar dados como torque e força G, tudo isso para proporcionar uma dirigibilidade realmente dinâmica.

### Tecnologia de Ponta

Agora, deixa eu te contar sobre a tecnologia do Mini. Os novos modelos vêm com o MINI App, que permite controlar diversas funções do carro pelo celular, incluindo o travamento das portas e até a climatização antecipada. A chave digital MINI Digital Key Plus é um desses mimos que tornam a vida mais fácil, desbloqueando o carro automaticamente e permitindo que você compartilhe o acesso com outras pessoas.

Além disso, não podemos esquecer das funcionalidades de segurança. O pacote Driving Assistant Plus e Parking Assistant Plus garante segurança e conforto ao dirigir, com controle de cruzeiro adaptativo, câmera de 360°, monitoramento de ponto cego, assistente para permanência na faixa e muitos outros recursos de prevenção de acidentes.

### Competindo em Grande Estilo

Embora os preços pareçam salgados, os novos Mini JCW E e JCW Aceman E entram em um segmento em ascensão no Brasil. Eles competem, ainda que indiretamente, com modelos como o Audi A3 Sportback e o Volvo EX30. O que a Mini está fazendo é misturar esportividade com eletrificação, mantendo viva a essência da família John Cooper Works. Com isso, eles trazem uma performance impecável, tecnologia de ponta e, claro, aquele design britânico que todos adoram.

Dirigir um Mini é sempre uma experiência única, e esses novos lançamentos prometem levar essa emoção a outro nível!