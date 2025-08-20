GWM estuda locais para segunda fábrica no Brasil

A GWM, montadora chinesa que vem chamando a atenção por suas novidades, deu um passo importante na última sexta-feira, dia 15. Inaugurou sua primeira fábrica aqui no Brasil, em Iracemápolis, São Paulo, algo que foi aguardado com bastante expectativa. Essa nova unidade marca a chegada oficial da marca no nosso país e, se formos considerar a grandeza do projeto, parece que eles estão prontos para competir de igual para igual.

A proposta inicial da fábrica é impressionante: ela tem capacidade para produzir 50 mil veículos por ano. E a produção começa logo, em agosto, com o SUV Haval H6. Depois, vão entrar em linha a picape Poer P30 e o SUV Haval H9. A unidade já emprega cerca de 600 pessoas, e a equipe deve crescer para 1.000 até o final de 2025. Com a possibilidade de exportações para a América Latina, esse número pode ultrapassar 2.000 empregos diretos. É bom saber que a indústria automotiva está se mexendo e criando oportunidades por aqui.

Além da fábrica, a GWM anunciou a construção de um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento ao lado da planta. Esse espaço de 15 mil m², com 4 mil m² de área construída, terá foco em tecnologia flex e na adaptação dos modelos globais às condições brasileiras. Isso é fundamental para desenvolver produtos que realmente atendam às necessidades do nosso mercado.

Outro ponto interessante é que a GWM tem um sistema de produção um pouco diferente, chamado “part by part”. Isso significa que eles focam na nacionalização das peças e na pintura que será feita 100% no Brasil. Já estão com 18 fornecedores confirmados, grandes nomes do setor como BASF, Bosch e Continental, e mais de 110 empresas interessadas em se juntar a essa empreitada. É um grande passo para o fortalecimento da cadeia automotiva nacional.

E o investimento, meu amigo, vem também com cifras robustas. A GWM planeja investir R$ 10 bilhões até 2032. Mas a história não para por aí. Eles estão pensando em abrir uma segunda fábrica e já estão avaliando locais em estados como Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo e São Paulo. É uma briga boa entre os estados, e a decisão deve sair a partir de meados de 2026.

Essa nova unidade terá um foco em veículos mais acessíveis, afinal, hoje os modelos da GWM estão acima de R$ 200 mil, enquanto a maioria das vendas no Brasil acontece na faixa dos R$ 150 mil. E vamos combinar que, para muitos motoristas, essa faixa de preço é mais atrativa.

Pelas notícias, a GWM está se posicionando para deixar sua marca no Brasil e promete trazer novidades bem interessantes para nós, amantes de carros!