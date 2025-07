MG5 2026 chega à China com design renovado

O MG5 2026 chegou com muito estilo na China, mais precisamente no dia 30 de junho. Se você, assim como eu, é apaixonado por carros, vai adorar saber que ele tem quatro versões, com preços que vão de 59.900 a 69.900 yuan, algo em torno de 8.360 a 9.760 dólares. O que mais importa? Eles focaram em dar aquele upgrade nos equipamentos, enquanto mantiveram a mesma base do modelo anterior, mas com um visual bem mais moderno.

Falando da aparência, o MG5 preserva a silhueta fastback — aquela linha marcante que dá um charme extra ao carro. Agora, ele vai estar disponível em duas novas cores: um laranja vibrante e um cinza elegante. A frente do carro foi redesenhada, com uma grade poligonal que lembra uma cascata, faróis mais finos e um capô que traz vincos bem marcantes. Na traseira, o destaque fica por conta do aerofólio estilo “ducktail” e os escapamentos duplos, que dão aquele toque esportivo.

Ao entrar no MG5, a gente logo percebe uma mistura de laranja e preto no painel, que deixou o interior ainda mais convidativo. O volante tem três raios e base reta, e a central multimídia conta com telas digitais de 12,3 polegadas. Nas versões mais simples, são 10,25 polegadas. Ah, e quem não gosta de botões físicos? Eles continuam lá, facilitando a vida na hora de ajustar as funções.

Os bancos são um show à parte, combinando tecido e couro, e na versão mais equipada, você ainda leva um sistema de som premium com oito alto-falantes. Imagina a trilha sonora das suas viagens! E a iluminação ambiente? Ela tem 256 cores que se ajustam à música e à luz do ambiente, um toque bem legal para dar mais vida ao ambiente.

Agora, sobre tecnologia, o MG5 2026 está bem equipado. Ele traz atualizações remotas que você faz sem sair de casa, assistente de voz inteligente e até assistentes de condução de nível 2, como controle de cruzeiro adaptativo e frenagem automática de emergência. Se você já pegou um trânsito pesadíssimo, sabe como essas tecnologias podem ser uma mão na roda.

Em termos de tamanho, ele mantém as mesmas medidas do modelo anterior: 4.715 mm de comprimento, 1.842 mm de largura e 1.480 mm de altura, com um entre-eixos de 2.680 mm. A estrutura tem aquela rigidez que dá segurança, feita com 65% de aço de alta resistência e seis airbags de série. Pra quem se preocupa com segurança, isso é um ponto forte.

Sob o capô, o MG5 oferece duas opções de motores 1.5L. O primeiro, aspirado, fornece 127 cv e 158 Nm, acoplado a um câmbio CVT e com um consumo médio de 6,38 L/100 km. Já a versão turbo não decepciona, gerando 178 cv e 285 Nm com câmbio de dupla embreagem de 7 marchas. E você ainda faz de 0 a 100 km/h em apenas 6,9 segundos, com um consumo de 6,45 L/100 km. O tanque tem capacidade para 50 litros, bom para quem gosta de rodar.

Assim como o Toyota Corolla Cross 2026, o MG5 2026 busca inovar e mostrar seu valor no mercado. Vale a pena conferir e comparar com outros modelos que estão surgindo. O Kia Sportage 2025, por exemplo, também vem aí com novidades que prometem fazer barulho.