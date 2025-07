TV Globo estreia “Guerreiros do Sol” nesta quarta-feira (2)

Nesta quarta-feira, dia 2, a TV Globo apresenta o primeiro episódio de Guerreiros do Sol, sua nova novela, que será exibida na faixa especial Espiadinha Globoplay, logo após Vale Tudo. A trama se passa no sertão nordestino entre as décadas de 1920 e 1930 e aborda temas como romance, violência e contextos políticos, em um período em que o cangaço emergia como um fenômeno social significativo.

A novela foi criada por George Moura e Sergio Goldenberg, dois autores reconhecidos pelas obras que retratam a história e a realidade social do Brasil. Guerreiros do Sol traz uma perspectiva moderna e intensa sobre a famosa história de Lampião e Maria Bonita, sem se limitar a relatar suas biografias de forma literal. A direção artística é de Rogério Gomes, que já esteve à frente de várias produções aclamadas na dramaturgia brasileira.

Rosa e Josué: O Casal Rebelde

Os protagonistas da história são Rosa, interpretada por Isadora Cruz, e Josué, vivido por Thomás Aquino. Eles formam um dos casais mais emblemáticos da ficção brasileira, cujas vidas se entrelaçam em meio a um cenário de caos e desigualdade. A relação de Rosa e Josué evolui numa jornada repleta de amor, rebeldia e uma busca por justiça.

A narrativa utiliza o cangaço como pano de fundo para abordar questões sociais relevantes, que continuam a ecoar nos dias de hoje, como:

Desigualdade social

Ausência do Estado

Violência institucionalizada

Empoderamento feminino

Lealdade e traição

George Moura, um dos criadores, ressalta que a intenção da novela é explorar "a genealogia da afetividade, não da ferocidade", contando uma história de amor em um momento de intensa transformação no Brasil.

Vida Nas Fazendas: Contrastes e Contradições

Além da vida dos cangaceiros, a narrativa também explora a rotina das famílias ricas da época, revelando as contradições entre a elite rural e os sertanejos marginalizados. Essa dualidade enriquece o debate sobre as raízes da desigualdade no Brasil, apresentando diferentes camadas de complexidade humana.

Sergio Goldenberg, coautor, destaca que "os cangaceiros criaram um estilo de vida próprio", mas que também é essencial mostrar o que ocorre nas casas e fazendas, já que essa oposição enriquece a história.

Quando e Onde Assistir Guerreiros do Sol

A novela será disponibilizada em várias plataformas:

Globoplay : novos episódios liberados toda quarta-feira, com cinco capítulos disponíveis para assinantes.

: novos episódios liberados toda quarta-feira, com cinco capítulos disponíveis para assinantes. Canal Globoplay Novelas : exibição de segunda a sexta, às 22h40.

: exibição de segunda a sexta, às 22h40. Sábado : reprise do episódio mais recente, transmitido na sexta-feira.

: reprise do episódio mais recente, transmitido na sexta-feira. Domingo: maratona com todos os cinco episódios da semana.

Essa distribuição permite que os espectadores acompanhem a novela de maneira flexível, ajustando-se às suas preferências, sem deixar de lado a tradição da televisão.