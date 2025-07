Leon Abravanel, sobrinho de Silvio Santos, sai do SBT após 45 anos

O SBT anunciou nesta segunda-feira, 30, a saída de Leon Abravanel da direção artística da emissora. Sobrinho de Silvio Santos, Leon estava à frente da Superintendência de Criação e Produção de Conteúdo há 45 anos. No seu lugar, Rinaldi Faria assume o cargo imediatamente. Fontes internas indicam que essa troca era uma demanda da diretoria há algum tempo.

Leon Abravanel Jr. é filho de Leon Abravanel, também conhecido como Léo Santos, que faleceu em 1982. Leon Jr. compartilhou uma longa trajetória profissional com a emissora, sendo parte fundamental de sua história e desenvolvimento.

A CEO do SBT, Daniela Beyruti, destacou em uma declaração a importância de Leon para a emissora e ressaltou que a decisão foi tomada de forma consensual. Ela expressou gratidão pelos serviços prestados por Leon ao longo dos anos, mencionando sua dedicação e lealdade tanto ao SBT quanto à família.

Em comunicado oficial, o SBT agradeceu por “todo empenho e profissionalismo” durante as décadas de trabalho de Leon. A nota também informou que, apesar de deixar o cargo, Leon continuará a atuar nos relacionamentos com os artistas da emissora.

O novo superintendente, Rinaldi Faria, traz consigo uma vasta experiência em produção de conteúdo e negócios, e assumirá o cargo de forma interina.

A movimentação na direção artística do SBT marca uma nova fase para a emissora, que continua a se adaptar às demandas do mercado e do público.