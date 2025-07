MG4 renovado é visto em concessionárias da China

O MG4 está prestes a fazer sua estreia oficial no mercado chinês, programada para setembro. Mas, como é típico nesse mundo automotivo, ele já foi flagrado em várias concessionárias antes mesmo do lançamento, com a pré-venda marcada para o dia 5 de agosto. As imagens das primeiras aparições foram vistas no portal Sohu Auto, e dá pra sentir a animação no ar.

Esse hatch elétrico passou por uma transformação e tanto. O visual está muito mais moderno: a frente, por exemplo, ganhou um contorno mais arredondado, com faróis de LED que lembram lágrimas, uma grade de aparência fechada e um logotipo iluminado — algo que, convenhamos, dá um charme extra. O para-choque e a grade inferior também foram reformulados, conferindo uma pegada esportiva que deixa muita gente sonhando.

E por trás? Ah, as lanternas em forma de flecha se estendem por toda a largura do carro, dando um toque de estilo bem interessante. Medindo 4.395 mm de comprimento, 1.842 mm de largura e 1.551 mm de altura, o novo MG4 também está maior do que seu antecessor e até mesmo do que o rival BYD Dolphin. Um espaço extra que sempre é bem-vindo, especialmente para quem curte viajar.

Agora, falando do interior, o MG4 é um show à parte. O painel simétrico apresenta uma central multimídia que parece flutuar, complementada por um quadro de instrumentos digital. A tecnologia aqui brilha: o sistema de infoentretenimento, desenvolvido em parceria com a Oppo, é potenciado por um chip Qualcomm 8155 e promete integração com diversos apps, além de comandos por voz e gestos. Para quem ama tecnologia, isso é um prato cheio.

O acabamento interno também foi elevado. Revestimentos em couro, toques cromados e uma iluminação ambiente dão aquele toque de sofisticação. E ainda tem carregador de celular sem fio de 50W, seletor de marchas na coluna, teto solar panorâmico e bancos dianteiros com ajuste elétrico, ventilação e aquecimento. E para quem viaja com a família, os bancos traseiros rebatíveis e várias portas USB são um baita diferencial.

O coração do MG4 é um motor traseiro de 120 kW — isso dá cerca de 163 cv — e uma bateria de 70 kWh com tração traseira. E o mais bacana? Ele estreia uma nova tecnologia de bateria semi-sólida, permitindo recargas de 30% a 80% em apenas 20 minutos. Chegar no posto e não perder tempo na recarga é música para os ouvidos de qualquer motorista, especialmente em dias corridos.

A estrutura da bateria utiliza a tecnologia CTB (Cell to Body), que integra a célula ao corpo do carro, garantindo mais segurança e rigidez. A suspensão, por sua vez, é do tipo MacPherson na dianteira, seguindo o padrão da categoria.

Ainda não temos preços confirmados, mas rumores indicam que o MG4 deve incluir recursos de condução semiautônoma nível L2+, incluindo um piloto automático para rodovias. Isso vem em um momento em que a concorrência no mercado de elétricos compactos está crescendo — até a Xiaomi está de olho nesse segmento. E em meio a tudo isso, a nova geração do MG4 se armou para competir de igual para igual com seus rivais.

Nas ruas, cada detalhe promete fazer a diferença, desde a dirigibilidade até a experiência a bordo. Para aqueles que apreciam um carro elétrico com tecnologia de ponta e um visual que definitivamente chama a atenção, o novo MG4 já pode ser um forte candidato.