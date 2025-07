Nissan Frontier Platinum com desconto de R$ 45.700 para CNPJ

A Nissan está oferecendo uma oportunidade imperdível para quem possui uma empresa ou é produtor rural. A picape Frontier Platinum 2024/2025, com pintura sólida e zero quilômetro, pode ser adquirida com um superdesconto especial. Mas atenção: essa promoção é exclusiva para CNPJ e tem estoque limitado — apenas 50 unidades disponíveis até o fim de julho!

Agora, vamos falar do que realmente importa, certo? Essa versão da Frontier é completíssima, com câmbio automático e tração 4×4, e o preço original é de R$ 315.690,00. Porém, quem se qualificar pode levar pra casa por apenas R$ 269.990,00, o que resulta em um alívio no bolso de R$ 45.700,00. Legal, né? A Nissan já confirmou que esses valores são válidos, mas, vale lembrar, eles podem mudar dependendo da região do país.

Quem está afim de comprar precisa ficar atento a detalhes como impostos, taxas e possíveis isenções fiscais que podem afetar o preço final. E se você está pensando em seguir em frente, a dica é visitar uma concessionária para verificar toda a documentação, prazos de entrega e opções de financiamento.

Uma curiosidade: depois de adquirir a picape, ela precisa ficar em nome da empresa por pelo menos 12 meses antes de qualquer revenda. Então, considere isso no seu planejamento.

Falando do motor, a Frontier Platinum vem equipada com um potente motor diesel 2.3 litros Bi-Turbo, que entrega 190 cavalos a 3.750 rpm e torque de 45,9 kgfm entre 1.500 e 2.500 rpm. Para quem gosta de pegar estrada, isso significa desempenho e força, especialmente em subidas e em trechos mais inclinados.

Em termos de vendas, a Frontier ainda está em busca de seu espaço no mercado. Em junho, foram vendidas apenas 313 unidades, ficando atrás de concorrentes como a Toyota Hilux e a Ford Ranger. Mas, vamos falar a verdade: existem muitos fatores que atraem as pessoas para uma picape, e muitas vezes não é só o número de vendas que conta.

Em dimensões, ela é generosa: 5.260 mm de comprimento, 1.850 mm de largura e uma boa distância do solo de 249 mm. A caçamba tem capacidade para 1.005 kg, ideal para quem precisa transportar cargas.

O interior da Frontier é pra dar gosto. Com 6 alto-falantes e uma central multimídia de 8 polegadas que traz Android Auto e Apple CarPlay, você pode conectar seu celular e deixar suas playlists tocando enquanto dirige. Segurança em primeiro lugar! A picape conta com 6 airbags e sistemas de controle de tração e estabilidade, proporcionando mais proteção para todos a bordo.

Os faróis dianteiros em LED iluminam bem as estradas e, para quem precisa de praticidade, a caçamba dispõe de 4 ganchos internos para amarração. Se você já transportou algo e ficou com medo de tudo se mover, sabe como isso é importante!

A tecnologia também marca presença com uma visão 360 inteligente para o off-road e um sistema que detecta objetos em movimento. E não se esqueça do conforto — o volante tem acabamento premium e a picape ainda oferece teto solar e retrovisores rebatíveis com LED.

Se você está de olho nessa Frontier Platinum e quer aproveitar todo esse pacote incrível, agora é a hora!