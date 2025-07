Cidade em Santa Catarina se destaca em qualidade de vida e lazer

Santa Catarina é um estado que frequentemente aparece nas listas dos melhores lugares para viver no Brasil, e isso não é à toa. Um dos grandes destaques da região é Balneário Camboriú, cidade localizada a cerca de 85 quilômetros da capital, Florianópolis.

Balneário Camboriú se destaca não apenas pelas suas praias deslumbrantes, mas também pela sua infraestrutura moderna. As colinas íngremes que se debruçam sobre o mar são o cenário perfeito para arranha-céus impressionantes. Essa mistura de beleza natural e desenvolvimento urbano atrai pessoas de diferentes perfis, desde turistas até novos moradores que buscam qualidade de vida.

A cidade é bem-equipada nas áreas de saúde, educação e segurança pública, fatores que tornam Balneário Camboriú ainda mais atrativa. É fácil entender por que tanta gente se encanta com esse lugar.

Mais sobre Balneário Camboriú: curiosidades sobre a cidade

Balneário Camboriú ganhou o apelido de “Dubai brasileira”, e não é para menos. A grande quantidade de arranha-céus fez com que a cidade figurasse no ranking internacional The Skyscraper City, uma publicação respeitada que avalia o céu de várias cidades ao redor do mundo.

Outro ponto interessante é o teleférico que conecta duas praias: a Praia Central e a Praia de Laranjeiras. Ele é o único do mundo assim e tem 47 bondinhos que oferecem vistas espetaculares enquanto os passageiros deslizam por entre as paisagens.

Se você gosta de vida noturna, Balneário é uma ótima pedida. Os bares, restaurantes e festas estão sempre animados, tudo com o conforto de uma boa segurança pública.

E não para por aí! A cidade tem ótimos pontos turísticos que valem a visita, como o monumento Cristo Luz, o Parque Cyro Gevaerd, a charmosa Capela de Santo Amaro, o Parque Natural Municipal Raimundo Gonçalez Malta e o Oceanic Aquarium, que é o maior aquário do Sul do Brasil. Esses locais encantam todo mundo que passa por lá, deixando uma boa lembrança na memória de quem visita.