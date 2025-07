SentinelOne se destaca no mercado em queda: principais detalhes

Ações da SentinelOne mostram leve alta no mercado

Na última sessão de negociação, as ações da SentinelOne (S) fecharam a $18,01, apresentando uma alta de 1,64% em relação ao dia anterior. Esse desempenho foi superior ao leve recuo de 0,01% do índice S&P 500. Enquanto isso, o Dow Jones caiu 0,32%, e o índice Nasdaq, que é fortemente influenciado por empresas de tecnologia, teve um pequeno ganho de 0,05%.

Nos últimos 30 dias, as ações da SentinelOne acumularam uma alta de 0,62%. No entanto, esse crescimento ficou abaixo do setor de Computação e Tecnologia, que teve uma valorização de 7,44%, além do ganho de 5,37% do S&P 500 no mesmo período.

Os investidores estão atentos ao próximo balanço financeiro da empresa, que deve ser divulgado em breve. Espera-se que a SentinelOne reporte um lucro por ação (EPS) de $0,03, o que representa um aumento de 200% em comparação com o mesmo período do ano passado. Além disso, a previsão de receita é de $242,02 milhões, sinalizando um crescimento de 21,65% em relação ao ano anterior.

Para o ano fiscal, as estimativas de lucro da SentinelOne indicam um ganho de $0,20 por ação, enquanto a receita total deve atingir $997,27 milhões. Esses números representariam aumentos de 300% e 21,4%, respectivamente.

Vale ressaltar que os analistas frequentemente ajustam suas estimativas de lucro, e essas mudanças refletem a dinâmica do mercado e as expectativas sobre o desempenho financeiro da empresa. Revisões para cima nas estimativas indicam uma percepção positiva sobre a capacidade da empresa em gerar lucro.

Pesquisas mostram que essas revisões têm um impacto direto no desempenho das ações. Para ajudar os investidores, foi criado o Zacks Rank, um modelo que considera essas mudanças nas estimativas e fornece um sistema de classificação. Essa classificação varia de #1 (compra forte) a #5 (venda forte), e as ações classificadas como #1 têm historicamente proporcionado um retorno médio anual de 25% desde 1988. Nos últimos 30 dias, a estimativa de EPS da Zacks para a SentinelOne permanece inalterada, e atualmente a empresa possui um Zacks Rank de #3 (manter).

Em relação à valorização das ações, a SentinelOne está com um índice preço/lucro (P/E) esperado de 88,9. Em comparação, a média do setor é de 74,43, o que sugere que as ações da SentinelOne estão sendo negociadas a um preço mais elevado.

A indústria de segurança, à qual a SentinelOne pertence, faz parte do setor de Computação e Tecnologia e ocupa a posição 41 no ranking da Zacks. Essa classificação indica que a indústria está entre os 17% melhores dentre mais de 250 setores analisados.

O Zacks Industry Rank avalia a força de diferentes grupos da indústria calculando a média das classificações de cada ação dentro desses grupos. Estudos mostram que as indústrias mais bem classificadas superam em desempenho as com classificações mais baixas na proporção de 2 para 1.