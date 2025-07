MG4 EV 2025: interior revela tecnologia da Oppo na China

O novo MG4 EV está com tudo para conquistar o coração dos apaixonados por carros elétricos. Com um design renovado e várias tecnologias bem bacanas, ele chega oficialmente ao mercado chinês no dia 5 de agosto. E se você está curioso sobre o que mudou, vamos dar uma olhada nas novidades que prometem deixar os motoristas ainda mais felizes.

Uma das grandes surpresas do interior é a tela central flutuante de 15,6 polegadas. Sabe aquela sensação de estar numa cabine futurista? Aqui está! O antigo display embutido ficou para trás, dando espaço a uma interface mais limpa. Com apenas cinco botões físicos logo abaixo da tela, o painel ficou ainda mais minimalista, e as saídas de ar agora são discretas e elegantes.

Parceria com a Oppo e Tecnologia de Ponta

A MG se uniu à Oppo para trazer um sistema de infotainment bem avançado. O carro vem equipado com o chip Snapdragon 8155, que faz maravilhas na hora de espelhar aplicativos e até permite comandos por gestos. Se você é fã de Apple CarPlay ou Android Auto, pode usar ambos sem fio, o que facilita bastante quando se está na estrada. E ainda tem um carregador por indução de 50 watts com ventilação ativa — o que, vamos combinar, é um baita conforto.

Conforto e Estilo nos Detalhes

Quando falamos de conforto, a MG fez questão de providenciar bancos dianteiros ergonomicamente pensados. Com aquecimento e ventilação, as almofadas são bem amplas, com 503 mm. Além disso, o encosto é feito em peça única para oferecer mais apoio. Olhando para o volante, o ângulo dos pedais está com 46,4 graus; uma pequena mudança que pode fazer uma grande diferença em longas viagens. Quem enfrenta o trânsito pesado sabe como é importante ter conforto para manter a energia.

Para a traseira, as almofadas são ainda maiores, com 522 mm, além de um encosto que reclina em 27 graus. O piso é totalmente plano, garantindo mais espaço para quem vai atrás. E se você adora viajar, vai curtir saber que o banco traseiro pode ser rebatido na configuração 60/40 para aumentar o espaço do porta-malas. Ah, e tem teto solar panorâmico para as versões mais completas! Nada como um pouco de luz natural durante uma viagem, né?

Dimensões que Fazem a Diferença

O MG4 EV é construído sobre a plataforma Nebula EV da SAIC, e suas dimensões são bastante generosas: com 4,39 m de comprimento, 1,84 m de largura e 1,55 m de altura, o entre-eixos ficou em 2,75 m, 4,5 cm a mais que o modelo anterior. Essas mudanças são perfeitas para um espaço interno mais arejado e confortável.

Concorrência Acirrada

Como um competidor direto do Volkswagen ID.3, o MG4 passou por uma reestilização e conta com novas opções de motorização. As entregas começam em setembro, logo após a estreia oficial, e é bom ficar de olho, já que outros modelos, como o Xiaomi YU7, também estão na briga no mercado chinês. O cenário está esquentando, e os apaixonados por carros elétricos ganham mais opções para escolher.

Felizmente, as inovações estão vindo para facilitar nossas vidas na estrada, tornando a experiência de dirigir ainda mais prazerosa!