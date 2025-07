Aito M8 da Huawei inicia pré-venda na China

O Aito, marca por trás do SUV M8 e apoiada pela Huawei, está com uma novidade quentíssima no mercado: a pré-venda da versão 100% elétrica do M8! O lançamento oficial está previsto para agosto, e o preço inicial vai ser de RMB 378.000, ou aproximadamente US$ 52.780. Para quem fizer um depósito de RMB 5.000, ainda rola um desconto equivalente e a possibilidade de escolher a cor roxa sem pagar a mais por isso. Quem não gosta de um benefício desses?

Essa versão elétrica chega como uma super alternativa aos modelos híbridos que a marca lançou anteriormente. Esses híbridos têm um preço começando em RMB 359.800 e foram muito bem recebidos. O novo M8 elétrico mantém o porte robusto do original e estará disponível em opções de cinco e seis lugares, ideal para quem precisa de espaço para a família ou para as aventuras de fim de semana.

Uma das grandes sacadas desse SUV é a tecnologia que ele vem embutida. O M8 elétrico é equipado com uma plataforma de 800 volts e tem baterias de 100 kWh, fornecidas pela CATL. Já imaginou rodar até 705 km com uma única carga? É uma distância considerável, perfeita para quem gosta de viajar e perder a noção do tempo na estrada.

### Tecnologia de Ponta

Falando em modernidade, o M8 BEV não deixa a desejar. Ele vem com um conjunto avançado de sensores da Huawei, que inclui LiDAR de 192 canais, radar 4D e várias câmeras. Essas tecnologias ajudam bastante na condução semiautônoma e no estacionamento inteligente. Se você já ficou perdido tentando estacionar em uma vaga apertada, vai adorar essa funcionalidade.

E um toque especial: o porta-malas dianteiro é bem maior que o normal, como já acontece em alguns modelos da concorrência. Sem dúvida, será um bom espaço para quem costuma levar muitas coisas na estrada. O sistema de direção Huawei DriveONE também faz sua estreia no M8, prometendo melhorar a segurança e eficiência do veículo.

O executivo da Huawei, Richard Yu, mencionou que esse novo sistema pode até reduzir o espaço interno em até 30%, mas claro, sem comprometer a segurança. Isso é uma boa notícia, já que cada centímetro conta quando falamos de um SUV que chame e tenha espaço.

### O Que Mais Esperar?

O Aito M8 é o quarto modelo da fabricante. A família já conta com os SUVs M5, M7 e M9. Enquanto o M7 ainda é apenas híbrido, os outros oferecem opções totalmente elétricas também. É uma estratégia que parece estar dando certo.

E olha, o momento não poderia ser mais agitado para o setor! Logo mais, a Li Auto vai lançar o SUV elétrico Li i8, que promete autonomia estendida e um preço entre RMB 350.000 e RMB 400.000. Até o Toyota Corolla Cross está se preparando para novas versões elétricas na China.

Na sequência, no dia 31, a Onvo vai revelar o SUV elétrico L90, que chegará com um preço de pré-venda de RMB 279.900, visando atrair famílias que buscam um espaço mais generoso e um preço mais acessível. Esses novos modelos elétricos estão gerando muita expectativa, e pode ser que as novidades não parem por aí.