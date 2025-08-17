Cidade submersa em Cuba ainda aguarda explicação oficial

Existem mistérios fascinantes pelo mundo afora, e um deles está bem ali em Cuba. Uma cidade submersa foi descoberta em 2001, mas, curiosamente, pouco se fala sobre ela. Com um potencial intrigante, essa localidade está a cerca de 800 metros de profundidade e apresenta estruturas que lembram pirâmides. Mas a atenção que recebe das autoridades e de especialistas é bem limitada.

Paulina Zelitsky, engenheira marinha, é a principal responsável por um grupo de pesquisa que investiga essa cidade submersa. O que será que pode estar escondido sob as águas?

Aquilo que pode estar por trás

Geólogos apontam que para uma cidade ficar submersa como essa seria necessário um longo tempo, talvez cerca de 50 mil anos. O processo envolve não apenas fatores naturais, mas também a possibilidade de civilizações antigas. “Seria totalmente irresponsável afirmar o que são aquelas estruturas sem provas concretas”, conta Zelitsky, destacando a cautela em tirar conclusões sem evidências robustas.

As informações sobre a cidade foram reveladas por meio de sonares de alta precisão. Essas tecnologias podem ter aberto uma janela para a ideia de que este lugar foi, de fato, habitado. Porém, a falta de provas concretas faz com que o tema seja frequentemente relegado a segundo plano. A empresa que fez as investigações, a Advanced Digital Communications, registrou o que encontrou, mas os dados são ainda limitados.

Alguns especialistas acreditam que a cidade seja mais antiga do que as civilizações conhecidas, como as do Egito, estimando que tenha mais de 6 mil anos. Manuel Iturralde-Vinent, um geólogo, chamou a descoberta de “estranha e bizarra”, ao afirmar que nunca se viu algo parecido antes.

Uma nova visita ao sítio submerso estava prevista para 2002, mas teve que ser cancelada. A falta de recursos e a aparente desconsideração do assunto foram fatores determinantes. Há quem especule que essa indiferença possa estar relacionada a um desejo de esconder outras descobertas.

Atualmente, apesar do avanço tecnológico, o conhecimento sobre a cidade submersa ainda é bastante limitado. O que sabemos levanta várias questões, e muitos se aventuram a formular teorias sobre o que poderia ter ocorrido nesse local misterioso em Cuba.