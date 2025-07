MG Motor divulga informações do novo MG4 elétrico com bateria semi-sólida

A MG Motor está a todo vapor, especialmente na China, onde revelou a versão atualizada do MG4 EV. O lançamento oficial está agendado para 5 de setembro, mas se você é curioso e não consegue esperar, a pré-venda já começa dia 5 de agosto. Este hatch elétrico vem com mudanças significativas no visual, tamanho e tecnologia, tudo isso para reforçar a presença da marca nesse segmento crescente dos elétricos.

Falando em dimensões, o novo MG4 aumentou. Agora, ele mede 4,39 metros de comprimento, 1,84 metros de largura e 1,55 metros de altura, enquanto conserva uma distância entre-eixos de 2,75 metros. Sob o capô, continua com o motor elétrico traseiro de 120 kW, equivalente a 163 cv, e é capaz de atingir até 160 km/h. A bateria, uma LFP da Rept Battery Energy, ainda não teve sua autonomia divulgada, mas já dá aquela piscadinha de confiança.

Uma das novidades que mais chama atenção é a possível instalação de uma bateria semi-sólida. Se isso se confirmar, o MG4 se tornará um dos primeiros da categoria a adotar essa tecnologia. Segundo a diretora da marca, Chen Cui, essa bateria pode oferecer maior densidade de energia, segurança e durabilidade. Mas vamos esperar para ver se tudo isso se concretiza.

No interior do carro, a MG surpreende com um novo sistema de infotainment, feito em parceria com a Oppo. A central de multimídia promete espelhamento de celulares e comandos através de voz e gestos, tudo para tornar nossa vida mais fácil. Para quem já passou por aquele perrengue de tentar conectar o celular ao carro, essa pode ser uma verdadeira benção.

Visualmente, o MG4 renovado apresenta uma frente com grade fechada, lanternas traseiras em formato de flecha e uma barra de luz atravessando a traseira. Mesmo com essas mudanças no design, ele mantém alguns detalhes clássicos, como as maçanetas convencionais e rodas de liga leve de 17 polegadas. O ponto de carregamento ainda fica no para-lama dianteiro esquerdo, uma escolha prática pra quem adora viagens.

Agora, mesmo que na China o modelo não tenha feito tanto barulho – com apenas 13 unidades vendidas em fevereiro de 2025 –, ele vem se destacando lá fora. Na Europa, por exemplo, a MG Motor registrou 78.505 vendas no primeiro trimestre de 2025, um crescimento de 33,5% em relação ao mesmo período do ano passado. No Reino Unido, onde a marca é forte, foram 24.641 unidades emplacadas nesse mesmo período, marcando um crescimento de 6,5%.

A MG está com os olhos bem abertos para esse desempenho internacional e planeja lançar nada menos que 13 novos modelos eletrificados até 2027. O investimento? Um impressionante 100 bilhões de yuans, que dá cerca de 14 bilhões de dólares. Com certeza, o MG4 se tornará uma peça fundamental nessa estratégia, especialmente em regiões como Europa, Índia e Sudeste Asiático, onde os elétricos compactos estão em alta.

Na China, a concorrência está acirrada. Modelos como o Nissan N7 estão conquistando o mercado de EVs, e outros, como o Leapmotor B01, prometem uma autonomia de 650 km e já têm pré-venda marcada. E olha que um vídeo vazado do Xiaomi YU7 está deixando o pessoal bem agitado antes do lançamento oficial. A corrida pelos elétricos continua!