Atores de ‘Round 6’ comentam presença de vencedora do Oscar

Protagonista de 'Round 6', Lee Jung-jae também foi pego de surpresa com participação de atriz vencedora do Oscar Foto: Netflix/Divulgação

A terceira e última temporada de “Round 6” trouxe várias surpresas para os fãs, entre elas a participação inesperada da atriz australiana Cate Blanchett. A artista, que já ganhou dois Oscars, fez uma aparição como a recrutadora da versão americana da famosa competição mortal presente na série.

A revelação dessa participação não deixou apenas os fãs surpresos, mas também boa parte do elenco principal. A maioria dos atores não sabia que Blanchett estaria na série, com exceção de Lee Byung-hun, que interpreta o Líder. Ele teve a oportunidade de contracenar com a atriz, mas comentou que não conseguiram conversar devido à movimentação intensa no set. “O trânsito e o público foram difíceis de controlar, então nem pudemos dizer ‘oi’. Apenas filmamos nossas tomadas separadamente”, contou.

Em um vídeo divulgado no Instagram da Netflix, os atores Lee Jung-jae, Yim Si-wan, Jo Yuri e Kang Ae-sim assistem à cena final da série e reagem com entusiasmo à aparição de Blanchett. “Quer dizer que eu fiz uma série com ela?”, pergunta uma animada Jo Yuri. Lee Jung-jae, por sua vez, lamentou que, se soubesse da presença da atriz, teria ido às filmagens para conhecê-la.

“Round 6” se tornou um fenômeno mundial, e agora todas as três temporadas estão disponíveis na Netflix. A série, conhecida por seu enredo envolvente e repleto de reviravoltas, conquistou a audiência e se destacou nas conversas sobre suas mensagens e temas.