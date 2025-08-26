MG apresenta plano de US$ 1,4 bi para 13 veículos elétricos

A MG Motor, essa marca britânica que agora faz parte do conglomerado chinês SAIC, está com planos audaciosos em mente. A fabricante anunciou que vai lançar 13 carros novos elétricos nos próximos dois anos, com um investimento de cerca de 10 bilhões de yuans, ou seja, uns 1,4 bilhões de dólares. É uma grana impressionante!

Muita gente nem sabia, mas a MG já vendeu 153 mil veículos na Europa só nos primeiros seis meses de 2025. Não estão de brincadeira! Mas na China, as vendas ficaram um pouco aquém, com 57 mil unidades entregues nesse mesmo período. O gerente Chen Cui comentou que a falta de novidades pesou nesses números, mas que isso está prestes a mudar.

O destaque dessa nova fase é o MG4, que já começou sua pré-venda na China no dia 5 de agosto, com um lançamento programado para 29 de agosto. E tem mais: uma versão com bateria de estado semissólido está a caminho ainda neste ano. Imagine só, um hatchback de 4,39 metros de comprimento e um motor elétrico de 161 cv, tudo isso com preços entre 73.800 e 105.800 yuans — cerca de R$ 52 mil a R$ 75 mil!

Uma das coisas que chama a atenção na MG é que eles não estão apostando apenas em preços baixos. A ideia é trazer tecnologia e inovação, usando recursos da SAIC e contando com parcerias com grandes nomes como Audi e Huawei. Isso inclui soluções avançadas, como baterias de estado semissólido e conectividade inteligente, que todos nós sabemos que fazem a diferença no dia a dia.

E tem mais notícias boas: o MG4 pode sim desembarcar em outros mercados, e o Brasil está na mira. Em 2024, alguns protótipos do modelo foram vistos em testes no interior de São Paulo. O grande desafio, no entanto, podem ser os impostos mais altos sobre elétricos importados. Isso pode adiar um pouco a chegada do carro aqui.

Em termos de design, o novo MG4 ficou maior e, por incrível que pareça, mais leve! Com 4,39 metros de comprimento e pesando apenas 1.485 kg, ele traz linhas modernas, faróis de LED e lanternas traseiras com uma faixa iluminada que dá aquele charme a mais.

Por enquanto, o hatch será oferecido com apenas uma versão de 163 cv, equipada com bateria de lítio-ferro-fosfato. A autonomia ainda não foi confirmada, mas a expectativa gira em torno de 350 km por carga. E se você está pensando em modelos rivais, pode incluir na lista o Volkswagen ID.3, BYD Dolphin e Aion UT. Ah, e há especulações sobre uma versão esportiva, o MG4 XPower, que na geração anterior chegava a impressionantes 435 cv.

Agora, é só aguardar para ver como essa nova fase da MG se desenrola nas ruas!