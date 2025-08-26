Carros mais vendidos até 25 de agosto de 2025 – Fipe

O mercado de carros e comerciais leves no Brasil está mais agitado do que nunca! As vendas continuam a todo vapor e a disputa entre os modelos está emocionante. Segundo dados da Fenabrave, os números mostram como o Volkswagen Polo está dominando, completando nada menos que 10.305 emplacamentos até o dia 25 de agosto.

A Fiat Strada não fica muito atrás, ocupando o segundo lugar com 9.196 unidades vendidas. É impressionante como ela se destaca entre as picapes, não é mesmo? E o Fiat Argo, um hatch que conquistou seu espaço, fecha o pódio com 7.565 unidades.

Agora, se você estava de olho no Hyundai HB20, saiba que ele começou o mês com tudo, mas acabou caindo para a quarta posição, somando 6.109 emplacamentos. Quem já pegou trânsito em grandes cidades sabe o quanto é importante ter um carro ágil e esperto nas manobras.

Os SUVs estão em alta!

No segmento dos SUVs, o Volkswagen T-Cross brilhou em agosto, liderando com 5.907 unidades emplacadas. Ele conseguiu superar o Toyota Corolla Cross, que veio logo atrás, com 5.881 vendas. Na terceira posição, temos o Hyundai Creta, que também fez bonito com 4.637 emplacamentos.

E não podemos esquecer do Fiat Fastback, que aparece na quarta colocação entre os SUVs, com 3.986 unidades vendidas. Logo atrás, o Chevrolet Tracker não ficou atrás, somando 3.856 emplacamentos. E quem diria, o Fiat Pulse também brilha por ali, com 3.503 unidades comercializadas! Ir a um evento ou passeio em um desses modelos deve ser uma experiência incrível.

Os sedãs e picapes continuam a brilhar

No universo dos sedãs, o Volkswagen Virtus é o preferido dos brasileiros, com 2.866 unidades vendidas. Ele é perfeito para quem busca conforto em viagens longas. O Chevrolet Onix Plus segue na cola, com 2.682 vendas, mostrando que tem sua legião de fãs.

Quando falamos de picapes médias, a Toyota Hilux ainda é a grande campeã, com 2.819 unidades emplacadas. Para quem costuma fazer pequenas aventuras ou precisa de um carro mais resistente, a Hilux realmente está no topo.

Ranking dos carros mais vendidos em agosto de 2025

Aqui estão os números mais quentes:

Posição Modelo Vendas 1 Volkswagen Polo 10.305 2 Fiat Strada 9.196 3 Fiat Argo 7.565 4 Hyundai HB20 6.109 5 Volkswagen T-Cross 5.907 6 Toyota Corolla Cross 5.881 7 Fiat Mobi 5.167 8 Hyundai Creta 4.637 9 Volkswagen Saveiro 4.028 10 Fiat Fastback 3.986

Dá pra ver que a competitividade está acirrada, e o que não falta é opção para quem adora estar ao volante!