Leapmotor B10 chega à Europa e pode ser lançado no Brasil

A Leapmotor está dando um passo significativo na sua trajetória de expansão global. E a notícia boa para quem é apaixonado por carros é que eles estão enviando o primeiro lote do crossover elétrico B10 para a Europa. O lançamento oficial vai rolar no IAA Mobility 2025, em Munique, no dia 8 de setembro. Com isso, o modelo deve chegar a mais de 20 países até o final do próximo ano. Excitante, né?

Esse B10 já fez barulho na China, onde foi lançado em abril de 2025. Ele promete ser o primeiro carro da série B a ganhar o mundo. E, para quem está de olho nos preços, por lá ele chega custando entre 99.800 e 129.800 yuans, que dá em torno de R$ 13.950 a R$ 18.150. O carro tem um tamanho bacana, medindo 4,51 metros de comprimento e 1,88 metros de largura — ideal para quem gosta de um SUV compacto, mas espaçoso.

Para a Europa, o preço inicial será de 29.900 euros, algo em torno de R$ 188 mil. E não para por aí: o B10 vai bater a porta também no Oriente Médio, Ásia, África e América do Sul logo depois. Para garantir que ele se comporte bem em diferentes climas e estradas, a Leapmotor fez um banco de dados climático com informações de 195 cidades. Quem já pegou uma estradinha de terra sabe que essa adaptação é fundamental.

Agora, falando um pouco das especificações, o B10 chega com versões que têm motores elétricos de 177 cv e 215 cv, oferecendo uma autonomia que pode chegar até 600 km, dependendo do uso. A bateria de 67,1 kWh é do tipo LFP, que é bem confiável. E o interior do carro? É recheado de tecnologia, com um painel digital de 8,8 polegadas e uma tela central de 14,6 polegadas com um sistema Snapdragon 8155. O porta-malas é outra surpresa, com capacidade de 420 litros, que pode ser ampliada para 515 litros. Um espaço ótimo para quem viaja com a família ou faz compras.

A Leapmotor, que conta com a gigante Stellantis de sócia, está puxando um crescimento impressionante. Só entre janeiro e julho deste ano, a marca vendeu 271.793 veículos, representando um salto de 149% em relação ao período anterior. E para quem tem curiosidade, só na Europa foram mais de 4.000 pedidos do B10 em julho. Parece que o interesse tá alto!

Além disso, a Leapmotor já se prepara para lançar o B10 e o C10 no Brasil ainda em 2025. As primeiras unidades do C10 já desembarcaram por aqui, e a marca está armando uma rede própria de concessionárias, garantindo suporte técnico. O B10, com seus 4,52 metros, vai competir de frente com rivais como o BYD Yuan Plus, e se a marca manter preços competitivos, pode sair com um valor em torno de R$ 200 mil, bem mais em conta que os concorrentes. Ou seja, uma boa oportunidade para quem busca um SUV elétrico com tudo que há de bom.