Mundo Automotivo

Leapmotor B10 chega à Europa e pode ser lançado no Brasil

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Leapmotor B10 chega à Europa antes do lançamento e pode vir ao Brasil
Crédito da imagem: Leapmotor

A Leapmotor está dando um passo significativo na sua trajetória de expansão global. E a notícia boa para quem é apaixonado por carros é que eles estão enviando o primeiro lote do crossover elétrico B10 para a Europa. O lançamento oficial vai rolar no IAA Mobility 2025, em Munique, no dia 8 de setembro. Com isso, o modelo deve chegar a mais de 20 países até o final do próximo ano. Excitante, né?

Esse B10 já fez barulho na China, onde foi lançado em abril de 2025. Ele promete ser o primeiro carro da série B a ganhar o mundo. E, para quem está de olho nos preços, por lá ele chega custando entre 99.800 e 129.800 yuans, que dá em torno de R$ 13.950 a R$ 18.150. O carro tem um tamanho bacana, medindo 4,51 metros de comprimento e 1,88 metros de largura — ideal para quem gosta de um SUV compacto, mas espaçoso.

Para a Europa, o preço inicial será de 29.900 euros, algo em torno de R$ 188 mil. E não para por aí: o B10 vai bater a porta também no Oriente Médio, Ásia, África e América do Sul logo depois. Para garantir que ele se comporte bem em diferentes climas e estradas, a Leapmotor fez um banco de dados climático com informações de 195 cidades. Quem já pegou uma estradinha de terra sabe que essa adaptação é fundamental.

Agora, falando um pouco das especificações, o B10 chega com versões que têm motores elétricos de 177 cv e 215 cv, oferecendo uma autonomia que pode chegar até 600 km, dependendo do uso. A bateria de 67,1 kWh é do tipo LFP, que é bem confiável. E o interior do carro? É recheado de tecnologia, com um painel digital de 8,8 polegadas e uma tela central de 14,6 polegadas com um sistema Snapdragon 8155. O porta-malas é outra surpresa, com capacidade de 420 litros, que pode ser ampliada para 515 litros. Um espaço ótimo para quem viaja com a família ou faz compras.

A Leapmotor, que conta com a gigante Stellantis de sócia, está puxando um crescimento impressionante. Só entre janeiro e julho deste ano, a marca vendeu 271.793 veículos, representando um salto de 149% em relação ao período anterior. E para quem tem curiosidade, só na Europa foram mais de 4.000 pedidos do B10 em julho. Parece que o interesse tá alto!

Além disso, a Leapmotor já se prepara para lançar o B10 e o C10 no Brasil ainda em 2025. As primeiras unidades do C10 já desembarcaram por aqui, e a marca está armando uma rede própria de concessionárias, garantindo suporte técnico. O B10, com seus 4,52 metros, vai competir de frente com rivais como o BYD Yuan Plus, e se a marca manter preços competitivos, pode sair com um valor em torno de R$ 200 mil, bem mais em conta que os concorrentes. Ou seja, uma boa oportunidade para quem busca um SUV elétrico com tudo que há de bom.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Toyota anuncia nova picape para enfrentar Toro e Rampage

Toyota lança nova picape para competir com Toro e Rampage

1 minuto atrás
Radares em rodovias federais ficam fora de operação por falta de verba

Interior de SP tem 28 novos radares; confira os locais

27 minutos atrás
Peugeot reduz preço do 2008 Allure em até R$ 24,2 mil para PcD

Peugeot diminui preço do 2008 Allure em até R$ 24,2 mil para PcD

47 minutos atrás
Ram diminui preço da Rampage Laramie em até R$ 18 mil para CNPJ

Ram reduz preço da Rampage Laramie em até R$ 18 mil para CNPJ

1 hora atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo