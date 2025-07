Mercedes irá produzir Classe A até 2028 devido à demanda

A Mercedes-Benz anunciou que vai estender a produção do Classe A até 2028, mesmo com planos iniciais de encerrá-la em 2026. A decisão surgiu após uma análise do mercado, especialmente na Europa, onde o carro ainda faz sucesso, segundo Jorg Burzer, o chefe da produção da marca. Então, a paixão dos europeus pelo Classe A garantiu mais tempo na linha de montagem.

No entanto, vale ressaltar que esta será a última leva do modelo. Não espere por uma nova geração, pois a Mercedes está focada em simplificar sua linha de compactos, reduzindo de sete para apenas quatro modelos. Se você está à procura de um design mais refinado, talvez a nova geração do Mazda CX-5 possa ser uma escolha interessante.

Transferência de Produção

Em 2026, a produção do Classe A vai mudar de endereço — saindo da fábrica de Rastatt, na Alemanha, para a unidade de Kecskemét, na Hungria. Isso é uma manobra para liberar espaço na planta alemã, que vai se modernizar com a nova plataforma modular MMA, criando lugar para veículos mais tecnológicos e rentáveis.

Esse movimento é um passo importante para a nova fase da Mercedes, que quer focar em carros mais atualizados e que tragam melhores margens de lucro. Ao concentrar os modelos compactos em locais com custos de produção mais baixos, a marca também busca otimizar sua operação.

Desempenho no Mercado

Mesmo com uma queda de 15% nas vendas do Classe A entre janeiro e maio de 2025, o volume ainda é significativo. Foram cerca de 27.772 unidades vendidas nesse período. Em comparação, a minivan B-Class vendeu apenas 5.997 unidades e já está com os dias contados até 2026.

A nova geração de compactos da Mercedes terá o CLA como seu carro-chefe. O modelo já está fazendo sucesso e ampliou a produção com um terceiro turno. A arquitetura MMA promete trazer versões tanto a combustão quanto uma versão Shooting Brake. Enquanto isso, a concorrência não dá mole, como é o caso da Xiaomi, que já está acelerando a produção do SUV elétrico YU7 na China.

A Futuro dos SUVs

Além do CLA, os SUVs GLA e GLB também vão ganhar renovação, e há um novo Classe G compacto a caminho. Este último, porém, não usará a plataforma MMA, já que a ideia é manter sua essência voltada para o off-road.

Lançado em 2018 e reestilizado em 2022, o Classe A (W177) está a caminho de completar uma década em 2028. A Mercedes pode lançar um novo facelift para garantir que ele continue competitivo, enfrentando rivais como o BMW Série 1 e o Audi A3. Com certeza, o Classe A vai continuar a ser uma opção charmosa e cheia de estilo no mercado.