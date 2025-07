Edital do Degase RJ oferece 524 vagas e 2.445 CR disponíveis

Salários de até R$ 4,4 mil e 524 vagas no concurso do DEGASE RJ

Foi publicado o edital do concurso do Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro (DEGASE), que oferece uma ótima oportunidade para quem busca trabalho no setor público. Ao todo, estão disponíveis 524 vagas imediatas e 2.445 vagas para cadastro de reserva.

As vagas contemplam diversas áreas e níveis de escolaridade, com salários que variam entre R$ 3.634,25 e R$ 4.441,89. Esse concurso é uma grande chance para profissionais com formação de nível médio, técnico e superior.

Detalhes do Concurso

Os interessados em participar do concurso poderão se inscrever entre os dias 22 de julho e 5 de agosto de 2025. As inscrições devem ser feitas no site da organizadora do concurso, a IDECAN. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 90,00 a R$ 120,00. As provas estão agendadas para os dias 13 e 14 de setembro de 2025.

Cronograma das Inscrições

Inscrições : 22 de julho a 5 de agosto de 2025

: 22 de julho a 5 de agosto de 2025 Isenção da taxa : 22 e 23 de julho de 2025

: 22 e 23 de julho de 2025 Pagamento da taxa : até 6 de agosto de 2025

: até 6 de agosto de 2025 Data da prova: 13 de setembro (para Agente de Segurança Socioeducativa) e 14 de setembro (para demais cargos)

Cargos e Vagas Disponíveis

Nível Médio / Técnico:

Agente Administrativo : 60 vagas + 159 CR – Salário: R$ 3.634,25

: 60 vagas + 159 CR – Salário: R$ 3.634,25 Agente Socioeducativo (feminino) : 25 vagas + 312 CR – Salário: R$ 4.441,89

: 25 vagas + 312 CR – Salário: R$ 4.441,89 Agente Socioeducativo (masculino) : 387 vagas + 1.144 CR – Salário: R$ 4.441,89

: 387 vagas + 1.144 CR – Salário: R$ 4.441,89 Técnico de Contabilidade : 2 vagas + 15 CR – Salário: R$ 3.634,25

: 2 vagas + 15 CR – Salário: R$ 3.634,25 Técnico de Enfermagem : 1 vaga + 100 CR – Salário: R$ 3.634,25

: 1 vaga + 100 CR – Salário: R$ 3.634,25 Técnico de Segurança do Trabalho : 2 vagas + 15 CR – Salário: R$ 3.634,25

: 2 vagas + 15 CR – Salário: R$ 3.634,25 Técnico em Suporte e Comunicação em TI: 10 vagas + 30 CR – Salário: R$ 3.634,25

Nível Superior:

Analista de Tecnologia da Informação : 2 vagas + 15 CR – Salário: R$ 4.441,89

: 2 vagas + 15 CR – Salário: R$ 4.441,89 Assistente Social : 8 vagas + 90 CR – Salário: R$ 4.441,89

: 8 vagas + 90 CR – Salário: R$ 4.441,89 Médico Clínico : 1 vaga + 15 CR – Salário: R$ 4.441,89

: 1 vaga + 15 CR – Salário: R$ 4.441,89 Psicólogo : 8 vagas + 100 CR – Salário: R$ 4.441,89

: 8 vagas + 100 CR – Salário: R$ 4.441,89 Pedagogo : 6 vagas + 150 CR – Salário: R$ 4.441,89

: 6 vagas + 150 CR – Salário: R$ 4.441,89 E diversas outras oportunidades em áreas como nutrição, enfermagem e segurança.

Etapas de Avaliação

O processo seletivo será dividido em duas fases. A primeira fase incluirá:

Provas objetivas com questões de múltipla escolha. Prova de redação. Prova de títulos. Avaliação biopsicossocial. Procedimento de heteroidentificação.

A segunda fase consistirá em um curso de formação para os aprovados na primeira fase.

Conclusão

Este concurso do DEGASE RJ representa uma chance valiosa para quem deseja ingressar no serviço público com salários atrativos e a possibilidade de ajudar na educação e na inclusão social de jovens. As partes interessadas devem se preparar para as provas e se atentar ao cronograma de inscrições e requisitos.