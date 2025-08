Mercedes-Benz planeja lançar 32 modelos até 2027

A Mercedes-Benz não anda muito bem das pernas, mas não precisa se desesperar. As vendas caíram 3% em 2024 em relação ao ano anterior, e o começo de 2025 também não foi dos melhores, com uma queda de 6,2% nos primeiros seis meses. Entretanto, quem é fã da marca da estrela de três pontas pode respirar aliviado: novidades estão a caminho!

Em um comunicado para investidores, a marca revelou que está prestes a lançar o maior programa de novos modelos da sua história. Para o próximo ano, estão previstos nada menos que 18 lançamentos, com dois deles já desvendados. Um deles é o CLA Shooting Brake, que aparece duas vezes na lista, já que a Mercedes considera as versões a combustão e elétrica separadamente.

Novidades a Caminho

As novidades começam pela base da linha, onde um novo modelo a combustão na categoria “Entry” deve chegar em 2026, juntamente com dois elétricos. As expectativas apontam para as novas gerações dos compactos GLA e GLB, que prometem dar o que falar. Os amantes dos sedãs também têm motivos para ficar animados, já que os clássicos Classe C e GLC devem ganhar reestilizações, além de versões totalmente elétricas.

Na parte mais top da gama, a Mercedes está preparando quatro modelos a combustão e cinco elétricos, incluindo um refresh do Classe S e do EQS. O CEO da marca, Ola Källenius, até comentou que estão investindo bastante na atualização do Classe S a combustão, um baita compromisso.

2027 Também Será Agitado

E as expectativas para 2027? Continuam altas! Prevemos outro modelo a combustão para a categoria de entrada, mais dois para a faixa intermediária e cinco no topo da linha. No lado elétrico da força, a Mercedes deve lançar um novo modelo totalmente elétrico na categoria “Core” e mais cinco opções no segmento “Top End”. É muito carro novo se preparando para as ruas, não é?

Mudanças Estéticas e Novos Conceitos

Embora a marca esteja focada em atualizações e novas gerações, também haverá adições inéditas. O CLA elétrico e o CLA Shooting Brake já foram mostrados, e o Classe C EV está a caminho. Fique de olho nas futuras gerações do GLA e GLB, que também ganharão suas versões elétricas, e em um “Mini G”, uma versão menor e mais acessível do icônico Classe G.

A AMG, a divisão esportiva, não fica atrás. Eles estão desenvolvendo seus primeiros modelos 100% elétricos, como o conceito GT XX, que deve trazer um super sedã elétrico e um SUV correspondente. Para os motoristas mais tradicionais, a boa notícia é que um novo motor V8 está sendo projetado com lançamento previsto para 2027, prometendo mais emoção nas pistas e ruas.

Ainda existe um mistério em torno do futuro do C63 AMG. A divisão já sinalizou que não pretende retornar ao V8 para o novo visual do carro. Falam até em descontinuar os modelos C63 e C43, abrindo espaço para um novo C53 com motor de seis cilindros.

Um Visual Novo e Eficiente

Para os entusiastas da marca, o que está por vir é realmente emocionante, com opções para todos os gostos. A Mercedes está trabalhando em um novo design unificado para seus carros a combustão e elétricos, abandonando algumas linhas que não renderam tanto sucesso. É sempre bom perceber que, mesmo nos momentos desafiadores, a inovação e a paixão por dirigir ainda estão na essência da marca.