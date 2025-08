5 técnicas para mudar sua forma de estudar e aprender

Estudar pode ser um desafio para muitos, especialmente quando a concentração não está em alta. Mas adotar bons métodos pode transformar esse momento em algo mais produtivo e até prazeroso. Para quem enfrenta dificuldades para focar, existem algumas técnicas que podem ser verdadeiros trunfos.

Claro que, cada um tem seu jeito de estudar. O que funciona para uma pessoa pode não ser ideal para outra, mas vale a pena explorar diferentes abordagens. Assim, você pode encontrar a ferramenta que mais se adapta ao seu estilo.

Técnicas que fazem a diferença

O professor Jubilut, especialista na área educacional, compartilha cinco dicas que podem revolucionar sua forma de estudar. Ele é o criador do método Aprova Total e recomenda técnicas como o método Cornell e o SQ3R.

Na técnica Cornell, a ideia é simples e eficaz. Divida sua folha em duas partes: de um lado, você anota as perguntas que surgem enquanto estuda; do outro, coloca as respostas e informações relevantes. Depois, é hora de resumir tudo. Essa estrutura ajuda a organizar o pensamento e a fixar o conteúdo.

Já no SQ3R, cada letra representa um passo. Comece com o S de Survey, que é uma visão geral do material. Em seguida, venha com o Q de Question, onde você deve se perguntar sobre o que leu. Depois, é a vez de Recitar, Ler e Revisar. Esse ciclo ajuda a consolidar o conhecimento e identificar o que realmente importa.

Outra técnica interessante é a Leitura Savoring. Para aplicá-la, faça pausas durante a leitura para refletir sobre o que acabou de anotar. Essa abordagem não só torna o estudo mais dinâmico, mas também ajuda na assimilação.

A Curva de Ebbinghaus é uma estratégia que promove revisões espaçadas, ajudando o cérebro a reter as informações ao longo do tempo. Em vez de estudar tudo de uma vez, revisitar o material em intervalos diferentes pode ser muito benéfico.

Por fim, temos a Técnica Feynman, que simplifica o aprendizado. O objetivo é usar linguagem simples para explicar conceitos complexos, o que favorece a compreensão. Ao escolher temas que você possa explicar de maneira acessível, fica mais fácil absorver o conhecimento.

Incorporando essas cinco técnicas no seu dia a dia de estudos, é possível preparar-se melhor para provas e desafios acadêmicos. Criar uma rotina que inclua essas práticas, intercalando com pausas sem pressa, pode fazer toda a diferença na sua aprendizagem.