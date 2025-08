Chuva isolada e queda de temperatura marcam o tempo no RS hoje

Previsão do Tempo no Rio Grande do Sul: Sol e Frio

O sol deve brilhar nesta terça-feira, 5 de setembro, no Rio Grande do Sul, após uma semana de instabilidade. Apesar do retorno do sol, as temperaturas permanecerão baixas devido à influência de uma massa de ar polar que se estabeleceu na região.

Chuvas e Alerta Meteorológico

A Climatempo informa que há probabilidade de chuviscos isolados, especialmente no Litoral Norte e na Região Nordeste do estado, devido à umidade presente na atmosfera. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta para a possibilidade de tempestades nas mesmas localidades. O aviso é válido até as 10 horas da manhã, com possibilidade de chuvas principalmente na madrugada e pela manhã.

Com o passar do dia, a intensidade da chuva deve diminuir, permitindo que o sol apareça entre nuvens durante a tarde.

Temperaturas

A massa de ar polar está causando uma queda nas temperaturas. Há ainda riscos de formação de geadas, especialmente nas áreas mais frias do estado. Na Campanha, cidades como Pinheiro Machado e Piratini devem ter mínimas em torno de 4ºC, com máximas alcançando 12ºC. Em Quaraí, na Fronteira Oeste, as temperaturas devem variar entre 7ºC e 16ºC, enquanto em Cachoeira do Sul, no Centro, os termômetros devem marcar entre 7ºC e 16ºC como bem.

Na Região Metropolitana, como em Viamão, as mínimas ficarão em torno de 11ºC e as máximas em 16ºC. Na região das Missões, em Santo Ângelo e São Luiz Gonzaga, as temperaturas devem oscilar entre 10ºC e 18ºC.

Tendência para os Próximos Dias

A previsão para quarta-feira, 6 de setembro, indica que o dia começará gelado. A Climatempo destaca a possibilidade de nevoeiros, especialmente no leste do estado. Durante o dia, espera-se um predomínio de sol com poucas nuvens. Contudo, a sensação de frio deve persistir.

Na quinta-feira, 7 de setembro, uma nova frente fria deve passar rapidamente pelo alto mar, aumentando a probabilidade de temporais entre as regiões leste e norte do Rio Grande do Sul. Este fenômeno pode resultar em um final de semana frio e úmido.

Previsão por Regiões nesta Terça-feira

Região Metropolitana: Céu nublado com possibilidade de garoa durante o dia e à noite. Em Porto Alegre, as temperaturas variam entre 10ºC e 16ºC.

Serra: Predomínio de sol com algumas nuvens durante o dia. Em Bento Gonçalves, as temperaturas ficarão entre 9ºC e 12ºC.

Campanha: Tempo ensolarado, com nevoeiro pela manhã e céu limpo à noite. Em Bagé, a temperatura varia de 4ºC a 13ºC.

Fronteira Oeste: Sol durante o dia, com aumento de nuvens à tarde. Em Uruguaiana, os termômetros marcam entre 8ºC e 17ºC.

Região Sul: Sol durante o dia, com geada ao amanhecer. À tarde, algumas nuvens. Em Pelotas, as temperaturas vão de 6ºC a 14ºC.

Litoral Norte: Predomínio de sol e nuvens ao longo do dia. À noite, muitas nuvens. Em Tramandaí, mínima de 12ºC e máxima de 16ºC.

Região Central: Expectativa de sol com algumas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 7ºC e máxima de 15ºC.

Região Norte: Tempo de sol com períodos de céu nublado. À noite, muitas nuvens. Em Passo Fundo, as temperaturas ficarão entre 9ºC e 16ºC.

Região Noroeste: Sol o dia inteiro, com aumento de nuvens à noite. Em Santa Rosa, mínima de 11ºC e máxima de 19ºC.

Litoral Sul: Dia ensolarado e noite de céu limpo. Em Rio Grande, as temperaturas variam de 10ºC a 13ºC.

Os moradores da região devem se preparar para um dia de sol, mas continuar atentos às baixas temperaturas e à possibilidade de chuvas locais.