Mercedes-Benz GLC EQ elétrico oferece 713 km de autonomia

A Mercedes está passando por uma verdadeira revolução na sua linha de elétricos. No início, a marca remou contra a maré e investiu pesado no segmento, mas a recepção dos seus modelos EQ foi mais fria do que esperavam. Agora, aprendendo com esses desafios, a nova geração de veículos elétricos da Mercedes promete um software mais inteligente, um design mais conectado à tradição e, claro, trens de força mais eficientes.

O sedã compacto CLA já deixou boas impressões, mas o verdadeiro destaque pode ser o novíssimo Mercedes-Benz GLC 2026 com tecnologia EQ, apresentado no Salão de Munique. Esse modelo é visto como o mais importante da marca até aqui, principalmente por se tratar de uma versão elétrica do queridinho SUV GLC.

Visão geral e especificações

Uma das principais novidades do GLC 2026 é a mudança na nomenclatura. Agora, em vez do familiar EQC, temos o “GLC com EQ Technology”. Pode não ser o nome mais elegante, mas certamente captura a essência: é uma versão elétrica do popular SUV de luxo da Mercedes.

E ele não vem sozinho nessa batalha, já que vai disputar espaço com o novíssimo BMW iX3. Com uma estrutura de 800 Volts e um novo software prometendo atualizações constantes, o GLC está pronto para se destacar. A cabine traz inteligência artificial que promete facilitar a vida a bordo.

A autonomia é um dos grandes trunfos: a Mercedes afirma que o GLC 2026 terá mais de 713 km em uma única carga! Para começar, haverá duas versões. O GLC 300+ W/EQ Technology, com tração traseira e 374 cv, e o GLC 400 4Matic, com tração nas quatro rodas e dois motores, atingindo 0 a 100 km/h em apenas 4,4 segundos. E o melhor: o carregador deve levar você de 10 a 80% em menos de 24 minutos, com capacidade de até 330 kW.

A bateria é de 94 kWh úteis e incorpora células de silício, aumentando a densidade energética. Isso significa que você pode adicionar até 303 km de autonomia em apenas 10 minutos de recarga.

Visualmente, o GLC EQ mantém a estética elegante do CLA, mas cresceu um pouco: são 4,84 m de comprimento e 1,89 m de largura, além de um porta-malas que acomoda 570 litros — um lugar e tanto para quem gosta de viagens longas. Com os bancos rebatidos, você pode chegar a 1.740 litros!

Interior e Tecnologia

Por dentro, a grande estrelas são as telas. O opcional “Hyperscreen” é a maior do portfólio da marca, com 39,1 polegadas de diagonal. Para os modelos padrão, a “Superscreen” integra três telas: um painel digital de 10,25″, uma tela de multimídia de 14″ e outra de 14″ para o passageiro. É um espetáculo!

Independente da tela, você terá acesso ao software mais atualizado da Mercedes, que conta com recursos de assistência ao motorista, como assistência em congestionamentos, centralização automática de faixa e até mudanças automáticas de faixa. E para o conforto, você pode optar por bancos massageadores, suspensão a ar e direção nas quatro rodas.

Importância do GLC 2026

As montadoras alemãs têm enfrentado um cenário desafiador, com a popularização dos veículos elétricos acontecendo de forma mais lenta do que o esperado. Além disso, as vendas na China estão caindo! A pressão de fabricantes de automóveis chineses e a situação complexa no mercado dos EUA são mais um motivo para a Mercedes acelerar a transformação.

A Mercedes vem dando passos importantes para retomar a liderança nesse novo cenário automotivo. Enquanto a concorrência se concentra na eficiência do software, a Mercedes quer focar em recursos que realmente façam a diferença na experiência do usuário. Há promessas de um assistente de voz que busca informações em plataformas como ChatGPT e Google Gemini, facilitando até na hora de encontrar um restaurante italiano que esteja aberto!

Com previsão de chegada às ruas na segunda metade de 2026, o GLC 2026 promete ser uma revolução não apenas para a Mercedes, mas para o mercado de elétricos como um todo.