Benefício disponível para todos

Italo Pastorini 9 minutos atrás
benefício exclusivo disponível para todos
Embora muita gente tenha o sonho de conhecer os Estados Unidos, encarar os processos de imigração pode ser um certo desafio, especialmente por conta das taxas que envolvem esse trâmite. Mas calma, temos novidades!

O Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS) lançou uma iniciativa recentíssima que promete facilitar bastante a vida de quem está nessa jornada. A partir deste mês, você poderá pagar as taxas de visto de forma mais simples com o novo Formulário G-1650. Agora, o pagamento pode ser feito diretamente por débito em contas bancárias nos EUA.

Essa mudança vai ajudar a reduzir a burocracia com cheques e ordens de pagamento em papel, que muitas vezes atrasam processos ou envolvem riscos, como fraudes. E para quem já estava acostumado aos métodos antigos, fique tranquilo: o USCIS ainda vai aceitar essas formas tradicionais de pagamento até o dia 28 de outubro. Depois disso, só será possível utilizar o Formulário G-1650 ou o G-1450, que é específico para pagamentos via cartão de crédito.

Formulário G-1650: saiba como pagar taxas de visto dos Estados Unidos

Usar o novo método de pagamento é bem tranquilo. Primeiro, você precisa preencher e assinar o Formulário G-1650 com todas as informações que eles pedirem. Em seguida, basta anexar esse formulário à sua petição ou pedido de imigração. O USCIS fará o débito do valor direto da conta que você indicou. Simples e muito mais prático!

Novo procedimento representa avanço financeiro para os Estados Unidos

Essa mudança não traz apenas facilidades para os viajantes. Ela também está alinhada à Ordem Executiva 14247, que busca modernizar e implementar um sistema de pagamento digital nos EUA, tornando os processos mais eficientes. Com essa iniciativa, espera-se que quem iniciar o processo de imigração a partir deste mês tenha uma experiência mais ágil e segura.

Sabendo dessas informações, fica mais fácil planejar sua viagem sem dor de cabeça.

