Um gole diário dessa bebida pode reduzir risco de infarto

Embora todo mundo saiba que ter uma dieta equilibrada, somada a exercícios e hábitos saudáveis, é crucial para manter o bem-estar, existem alguns alimentos que podem dar um empurrãozinho extra na nossa saúde. Um deles é o Ayran, uma bebida refrescante e cheia de sabor, muito popular na Turquia, mas que também faz sucesso em várias regiões, como na Ásia Central, nos Balcãs e no Curdistão.

O Ayran é feito misturando iogurte natural com água até ficar bem líquido, e muitas vezes leva especiarias para dar um toque especial. Essa bebida é frequentemente servida durante as refeições e é uma aliada incrível para a digestão e a hidratação. O que muitos não sabem é que o Ayran tem um valor nutricional excelente e pode até ajudar na prevenção de derrames e ataques cardíacos.

Isso acontece porque a bebida ajuda a reduzir inflamações e melhora a circulação sanguínea, fatores muito importantes para manter a saúde do coração em dia. Com tantos benefícios, é fácil entender por que o Ayran ganhou espaço na mesa de tanta gente.

Ayran caseiro: bebida saudável pode ser preparada em casa

E aqui vai uma boa notícia: além de todos os seus benefícios, o Ayran também é super acessível! Originalmente feito com leite de ovelha, hoje em dia dá para preparar uma versão mais econômica em casa, usando ingredientes simples.

A receita básica é bem fácil e você só vai precisar de:

1 xícara (chá) de iogurte natural sem açúcar

½ xícara (chá) de água

1 pitada de sal

Gelo a gosto

Para fazer, é só bater tudo no liquidificador até ficar cremoso. E não esqueça de adicionar o gelo ao servir, assim a bebida fica ainda mais refrescante!

Se quiser dar um up na receita, você pode incluir ingredientes como hortelã, cominho, pimenta ou até raspas de limão. Esses toques não só deixam o Ayran mais aromático e saboroso, mas também preservam todos os benefícios nutricionais.