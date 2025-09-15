Mundo Automotivo

Mercedes-Benz esclarece rumores sobre motores BMW em seus veículos

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Mercedes-Benz desmente rumores sobre motores BMW em seus carros
Mercedes-Benz desmente rumores sobre motores BMW em seus carros

Recentemente, o mundo automotivo ficou agitado com boatos sobre uma possível parceria entre duas gigantes do setor: a Mercedes-Benz e a BMW. As conversas falavam que a Mercedes, que está investindo pesado em tecnologias elétricas, utilizaria motores da BMW nos seus modelos a combustão durante essa fase de transição. Mas o burburinho foi tão intenso que Markus Schaefer, o diretor de tecnologia da Mercedes, teve que sair em defesa da marca e desmentir os rumores.

Durante o Salão de Munique, Schaefer foi direto ao ponto. Ele afirmou que a Mercedes não tem planos de usar motores de concorrentes, e muito menos da BMW. Essa declaração ajudou a pôr um fim nos boatos que se espalhavam desde agosto, mostrando que a fabricante tem suas próprias soluções.

Falando em soluções, a Mercedes possui a família de motores FAME (Family of Modular Engines). Essa plataforma foi desenvolvida há quatro anos e oferece uma variedade de opções, incluindo motores de quatro, seis, oito e até doze cilindros. A ideia é que esses motores continuem sendo relevantes mesmo nesse momento em que as montadoras estão se adaptando ao futuro elétrico. E olha que Schaefer ainda mencionou que um novo motor V8 de alto desempenho está quase saindo da linha de produção, enquanto os V12 continuam firmes no portfólio.

É interessante lembrar que, mesmo que os rumores fossem verdadeiros, a Mercedes já tem história de compartilhar motores com outras marcas. Por exemplo, o motor 1.3 TCe, que você encontra em alguns modelos mais requintados da Renault, já teve sua vez no Classe A. Isso revela que, no final das contas, a troca de tecnologias entre montadoras não é algo tão incomum, especialmente quando se fala em otimização de custos e desenvolvimento.

Assim, enquanto os aficionados por automobilismo ficam ansiosos pelas novidades, a Mercedes-Benz reafirma seu compromisso com sua própria identidade e tecnologia, preparando-se para o futuro com uma linha robusta que promete satisfazer os amantes de motores a combustão e também os que estão de olho nos elétricos.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Chevrolet apresenta Montana 2026 com interior de Tracker e revela preços

Chevrolet oferece desconto de R$ 24.900 na Montana RS para CNPJ

5 minutos atrás
Vale a compra? Impressões do Volkswagen Tera MPI de R$ 105.990

Volkswagen Tera MPI de R$ 105.990 vale a pena?

50 minutos atrás
Hyundai HB20 mantém liderança em setembro e supera Polo por 487 unidades

Hyundai HB20 lidera vendas em setembro e supera Polo

1 hora atrás
Chevrolet S10 vende 46 unidades a mais e deixa Ranger para trás em setembro

Chevrolet S10 tem aumento nas vendas e supera Ranger na Fipe

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo