Mercedes-Benz esclarece rumores sobre motores BMW em seus veículos

Recentemente, o mundo automotivo ficou agitado com boatos sobre uma possível parceria entre duas gigantes do setor: a Mercedes-Benz e a BMW. As conversas falavam que a Mercedes, que está investindo pesado em tecnologias elétricas, utilizaria motores da BMW nos seus modelos a combustão durante essa fase de transição. Mas o burburinho foi tão intenso que Markus Schaefer, o diretor de tecnologia da Mercedes, teve que sair em defesa da marca e desmentir os rumores.

Durante o Salão de Munique, Schaefer foi direto ao ponto. Ele afirmou que a Mercedes não tem planos de usar motores de concorrentes, e muito menos da BMW. Essa declaração ajudou a pôr um fim nos boatos que se espalhavam desde agosto, mostrando que a fabricante tem suas próprias soluções.

Falando em soluções, a Mercedes possui a família de motores FAME (Family of Modular Engines). Essa plataforma foi desenvolvida há quatro anos e oferece uma variedade de opções, incluindo motores de quatro, seis, oito e até doze cilindros. A ideia é que esses motores continuem sendo relevantes mesmo nesse momento em que as montadoras estão se adaptando ao futuro elétrico. E olha que Schaefer ainda mencionou que um novo motor V8 de alto desempenho está quase saindo da linha de produção, enquanto os V12 continuam firmes no portfólio.

É interessante lembrar que, mesmo que os rumores fossem verdadeiros, a Mercedes já tem história de compartilhar motores com outras marcas. Por exemplo, o motor 1.3 TCe, que você encontra em alguns modelos mais requintados da Renault, já teve sua vez no Classe A. Isso revela que, no final das contas, a troca de tecnologias entre montadoras não é algo tão incomum, especialmente quando se fala em otimização de custos e desenvolvimento.

Assim, enquanto os aficionados por automobilismo ficam ansiosos pelas novidades, a Mercedes-Benz reafirma seu compromisso com sua própria identidade e tecnologia, preparando-se para o futuro com uma linha robusta que promete satisfazer os amantes de motores a combustão e também os que estão de olho nos elétricos.