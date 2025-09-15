Chevrolet S10 tem aumento nas vendas e supera Ranger na Fipe

A Chevrolet S10 já foi a rainha das picapes médias, sempre disputando o topo com a Toyota Hilux. Mas, atualmente, a situação é um pouco diferente. A S10 passou por uma atualização no ano passado, com algumas melhorias interessantes, mas ainda não conseguiu conquistar os corações como antigamente.

Em 2025, a S10 registrou um momento especial e superou a Ford Ranger na corrida mensal de vendas, mas isso aconteceu só em maio. Com 2.772 unidades vendidas, a S10 empatou, ou melhor, deixou a Ranger com 2.670 unidades para trás. No acumulado até setembro, a picape chegou a 1.216 unidades, um aumento bacana de 14,3% em comparação a agosto. Ao todo, já são 19.983 S10 emplacadas este ano!

Agora, a Ranger amarga a terceira posição do segmento, vendendo 1.170 unidades, 46 a menos que a S10, e apresentando uma queda de 2,1% em relação ao mês passado. No total, já emplacou 22.872 picapes em 2025. Por outro lado, quem brilha mesmo é a Toyota Hilux. Com 1.804 unidades vendidas em setembro e um crescimento de 11,2% em relação a agosto, ela lidera com uma impressionante total de 33.894 picapes vendidas no ano. A Mitsubishi Triton também aparece na disputa, com 485 emplacamentos.

A S10 vem equipada com um motor 2.8 turbodiesel que gera 207 cavalos de potência. Você pode escolher entre um câmbio automático de 8 marchas ou o manual de 6 marchas, com torque variando entre 52 kgfm na automática e 46,9 kgfm na manual. É um carro que dá conta tanto do trabalho na fazenda quanto das aventuras no asfalto.

E não para por aí! A versão WT AT traz Wi-Fi para até sete dispositivos. Isso mesmo! Se a rapaziada te ligar no meio da viagem, é só conectar. E a câmera de ré digital de alta resolução facilita na hora de estacionar, evitando aquele medinho de arranhar a pintura da picape. São seis airbags, sistema Chevrolet MyLink com tela de 11” e conexão com smartphones que fazem dessa picape um verdadeiro centro de tecnologia.

Além disso, o painel de instrumentos digital de 8″ é um show à parte, com opções para personalizar. E as rodas aro 18” escurecidas? Um charme que dá aquele toque esportivo. A S10 ainda conta com controle de estabilidade e tração, sem contar o som top com dois alto-falantes e dois tweeters, ideal para ouvir suas músicas preferidas enquanto pega a estrada.

Agora, se você está pensando em entrar na onda da S10, aqui estão os preços das versões para 2026:

WT Chassi Cab MT – R$ 243.290

– R$ 243.290 WT Cabine Simples MT – R$ 253.290

– R$ 253.290 WT Cabine Dupla MT – R$ 272.890

– R$ 272.890 WT Cabine Dupla AT – R$ 292.090

– R$ 292.090 Z71 – R$ 309.690

– R$ 309.690 LTZ – R$ 319.990

– R$ 319.990 High Country – R$ 334.190

Uma boa picape pode fazer toda a diferença no dia a dia. Não importa se você precisa para trabalho ou lazer, a S10 sempre tem algo a oferecer!