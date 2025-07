Mercedes-AMG lança edição final do CLA 45 S

A Mercedes-AMG está prestes a dar adeus ao CLA 45 S com uma versão especial chamada Final Edition, programada para chegar ao mercado no início do próximo ano. Essa edição limitada celebra o fim da geração atual do modelo, que vai se atualizar com um design renovado, apresentado pela marca em março.

Visualmente, a Final Edition é uma verdadeira obra de arte sobre rodas. Ela vem na impressionante cor Cinza Montanha fosca da linha Manufaktur, com faixas em preto e amarelo nas portas e nos retrovisores que fazem qualquer entusiasta do carro parar para admirar. As rodas forjadas de 19 polegadas complementam o look com um acabamento preto fosco e detalhes em amarelo, trazendo um ar ainda mais esportivo.

Além disso, quem aprecia os detalhes vai adorar a tampa do tanque cromada e as pinças de freio em preto brilhante, com o logotipo da AMG em destaque. Para os que curtem um toque extra, os pacotes AMG Night Plus e Aerodynamics Plus adicionam peças em preto brilhante e cromo escuro, além de elementos aerodinâmicos como um splitter maior e um aerofólio fixo. Imagine isso passando por você num engarrafamento!

Dentro do carro, o requinte se mantém. Os bancos AMG Performance são revestidos em couro sintético MB-Tex e microfibra, com costuras amarelas e o número “45 S” bordado nos encostos de cabeça. O volante combina couro Nappa e microfibra, enquanto os tapetes têm um acabamento à altura da exclusividade da edição.

As soleiras das portas iluminadas e um console central que exibe com orgulho o nome da série especial mostram que cada detalhe foi pensado para reforçar a exclusividade dessa despedida.

Em termos de desempenho, o motor não decepciona: estamos falando de um 2.0 turbo de quatro cilindros, brilhando com seus 416 cv e 500 Nm de torque. Ele trabalha em harmonia com um câmbio automatizado de oito marchas e o sistema de tração integral AMG Performance 4MATIC+, garantindo acelerações impressionantes — de 0 a 96 km/h em cerca de 4 segundos! Se você já sentiu a adrenalina de um carro sport nas ruas, sabe do que estou falando.

A velocidade máxima, que chega a 250 km/h na versão americana, é limitada eletronicamente. Na Europa, além das carrocerias sedã, também será oferecida a versão perua, ou Shooting Brake, disponível em Preto Noite, que pode atingir até 270 km/h. Isso é velocidade de verdade!

A Mercedes ainda não revelou os preços, mas deixou claro que a edição será limitada, tanto nos EUA quanto na Europa. Para quem acompanha o mundo automotivo, esse é um adeus que promete deixar saudades.