Ofertas exclusivas do PS Plus na PS Store neste fim de semana

Sony oferece descontos em jogos para comemorar 15 anos do PlayStation Plus

Para marcar o 15º aniversário do PlayStation Plus, a Sony anunciou uma série de descontos especiais para os assinantes do serviço de jogos online. As promoções são válidas até 30 de junho, o que significa que os interessados devem agir rapidamente para aproveitar as ofertas.

Ofertas Exclusivas para Membros

Os detalhes das promoções incluem uma variedade de títulos de PlayStation 4 e PlayStation 5. Confira algumas das principais ofertas disponíveis:

Star Wars Outlaws (PS5) : 50% de desconto

: 50% de desconto Cyberpunk 2077: Edição Ultimate (PS5) : 45% de desconto

: 45% de desconto Star Wars Battlefront II (PS4) : impressionantes 75% de desconto

: impressionantes 75% de desconto Batman: Arkham Collection (PS4) : 90% de desconto

: 90% de desconto NBA 2K25 Tournament Edition (PS5, PS4) : 80% de desconto

: 80% de desconto Hell Let Loose (PS5) : 50% de desconto

: 50% de desconto Far Cry 6 Edição do Ano (PS5, PS4) : 75% de desconto

: 75% de desconto Dying Light 2 Stay Human: Edição Digital Extras (PS5, PS4): 70% de desconto

Além desses, muitos outros títulos estão em promoção, oferecendo uma excelente oportunidade para quem busca expandir sua coleção de games. A lista inclui desde clássicos até lançamentos mais recentes, abrangendo diversos gêneros como ação, aventura, estratégia e terror.

Como Participar

Os usuários interessados em aproveitar estas promoções podem acessá-las diretamente na PlayStation Store. Basta fazer login com sua conta do PlayStation Plus para visualizar os descontos aplicáveis.

As ofertas têm prazo limitado, por isso é importante ficar atento aos jogos que você gostaria de adquirir, garantindo assim que não perca essa chance de adquirir títulos a preços reduzidos.

Com esta ação, a Sony não apenas celebra o aniversário do PlayStation Plus, mas também fornece aos gamers uma oportunidade de aproveitar a biblioteca diversificada de jogos disponíveis na plataforma.