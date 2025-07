Air abre nova fábrica para acelerar entregas de eVTOL

A AIR, uma fabricante israelense que está revolucionando a mobilidade com suas aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (os famosos eVTOLs), acaba de abrir uma nova fábrica de 2.973 m² bem no coração de Israel. Esse espaço vai ser o centro nervoso da produção, com tudo que é preciso: linha de montagem, laboratório de engenharia, área de pintura e até uma oficina de materiais compostos. E o mais legal? Essa unidade vai permitir a montagem de até seis aeronaves ao mesmo tempo!

Essa nova instalação é um passo super importante para a AIR, que quer aumentar a produção e atender a demanda crescente pelo eVTOL de carga sem piloto e pelo AIR ONE, um modelo de dois lugares que promete ser a escolha de quem quer voar um pouco mais alto na vida. Esse último, com as mudanças que estão por vir nas regras da FAA lá nos Estados Unidos, pode ser classificado como uma aeronave esportiva leve, o que pode acelerar sua chegada ao mercado.

Uma das coisas mais bacanas dessa nova unidade é que ela está sendo pensada como um protótipo para uma futura fábrica grande nos EUA. Então, se você está pensando que esse é um passo tímido, pula fora! Vai rolar uma linha de produção superautomática com um volume alto que deve ser coordenado pelo vice-presidente de operações, Roi Peleg. Ele está mirando a conclusão desse projeto até o fim do verão!

Com essa estrutura, a AIR vai poder realizar testes nas aeronaves internamente antes de liberá-las para o céu, mantendo sempre um alto padrão de segurança e qualidade. Além disso, a nova fábrica facilita a integração com sistemas avançados que vêm de parcerias com grandes nomes da indústria automotiva, acelerando muito a produção.

Rani Plaut, o CEO e cofundador da AIR, comentou que essa inauguração é um marco significativo para a empresa. Ele acredita que a evolução nos eVTOLs de múltiplos usos é uma maneira de transformar a mobilidade aérea em algo mais acessível e prático, tanto para pessoas quanto para empresas. E não é para menos, né? Quem não sonha com uma vida mais simples, com menos horas paradas no trânsito?

Chen Rosen, o CTO e também cofundador, falou que esse novo espaço foi pensado para fomentar o crescimento, permitindo uma colaboração ainda maior entre as equipes. E, convenhamos, esse espírito de equipe é fundamental para garantir uma produção mais eficiente e escalável. É sempre bom lembrar que a regulamentação dos eVTOLs nos EUA está correndo para frente com a ajuda de um projeto-piloto da FAA, e isso é uma ótima notícia para acelerar esse setor que está apenas começando a decolar!