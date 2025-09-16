Mercedes-AMG confirma motor maior para novo C63, sem V8

Muita gente ficou intrigada quando a Mercedes-AMG decidiu trocar o famoso motor V8 do C63 por um quatro cilindros turbo. Essa mudança deixou muitos fãs decepcionados, afinal, quem não ama aquele rugido ensurdecedor do V8? Apesar de não termos números exatos de vendas, os descontos nas concessionárias mostram que a adaptação à nova era não foi das mais fáceis.

Em uma conversa recente com a revista britânica Auto Express, Mathias Geisen, que faz parte do time de Marketing e Vendas na Mercedes, abriu o jogo sobre o futuro do C63. Embora o V8 tenha ficado de lado, ele não descartou a possibilidade de um motor maior no futuro. E o que estaria na mira? Um seis cilindros, que pode vir com ou sem alguma eletrificação, parece ser a opção mais provável.

Uma Nova Esperança

A ideia de voltar a ter motores mais robustos é uma estratégia para reconquistar os clientes que se sentiram deixados de lado. No próprio seio da Mercedes, já se percebe um clima de preocupação. É visível que a mudança não caiu bem entre os clientes mais fiéis, e isso abriu espaço para concorrentes diretos, especialmente a BMW e a Audi, que também têm seus assentos de luxo.

Geisen não hesitou em mencionar que a marca está considerando opções para substituir o quatro cilindros que estreou recentemente. Ele disse: “Nos próximos modelos, poderemos ter variedades com o motor de seis cilindros, seja na versão híbrida ou na configuração tradicional.” Isso é música para os ouvidos de quem não abre mão da potência.

Rumores e Expectativas

Os boatos sobre essa possível mudança já estão circulando faz algum tempo. Um site especializado mencionou um motor turbo híbrido de 3.0, presente em outros modelos da marca e até em veículos de luxo, como o Aston Martin DBX. Algumas fontes especulam que poderemos ver uma versão C53 surgindo no mercado, enquanto outros acreditam que o C63 vai continuar como híbrido.

As mudanças podem chegar em 2026, com o famoso facelift de meio de vida do Classe C. Esse modelo médio da marca deve ganhar um novo visual e, claro, o C63 provavelmente também terá suas atualizações. Se houver uma troca de nome, talvez a nova versão tenha um preço mais acessível, algo que sempre agrada.

Concorrência à Vista

É bom lembrar que a concorrência não dará descanso. A BMW já está preparando a próxima geração do M3, mantendo fiel o seis cilindros em linha, que deve ser lançado em 2028, seguido pela versão elétrica. E a Audi também não vai ficar parada, com o novo RS5 Avant vindo como substituto do RS4, já com um V6 híbrido plug-in nos planos.

Quem já pegou um trânsito insuportável sabe bem como é bom ter um carro que responda com agilidade. Então, para todos os apaixonados por potência e adrenalina, o que vem por aí promete ser uma verdadeira aventura. Fique ligado, porque o mundo automotivo continua a surpreender!