Record altera programação de domingo com futebol e A Fazenda 17

A Record TV fará mudanças significativas em sua programação dominical para dar início à 17ª temporada do reality show “A Fazenda”. A alteração ocorrerá no dia 21 de setembro, quando a emissora terá o Campeonato Brasileiro 2025 exibido mais tarde do que o habitual, após o programa “Domingo Espetacular” e antes do reality, que será apresentado por Adriane Galisteu.

No próximo domingo, a partida entre Cruzeiro e Red Bull Bragantino começará às 20h30, após o programa pré-jogo “Aquecimento Futebol”, que começará às 20h. Em seguida, a estreia de “A Fazenda 17” está agendada para às 22h30, com a atração “Esporte Record” logo depois, às 23h15.

A programação detalhada de domingo é a seguinte:

– 12h15: Todo Mundo Odeia o Chris

– 14h00: Game dos 100 – Final

– 15h30: Acerte ou Caia!

– 18h00: Domingo Espetacular

– 20h00: Aquecimento Futebol

– 20h30: Campeonato Brasileiro 2025 – Cruzeiro x Red Bull Bragantino

– 22h30: A Fazenda 17

– 23h15: Esporte Record

Entre os destaques da programação, o “Game dos 100” promete uma final emocionante, com 100 competidores – entre anônimos e famosos – que participarão de desafios que testam suas habilidades em lógica, resistência e estratégia. O vencedor levará um prêmio de R$ 300 mil.

Outro atrativo será o programa “Acerte ou Caia!”, onde 11 celebridades competirão em um jogo de perguntas e respostas, com um prêmio também de R$ 300 mil.

“Domingo Espetacular” volta a ser um ponto central da programação, trazendo reportagens investigativas e matérias exclusivas, abordando temas diversos como comportamento, gastronomia e celebridades.

A partida de futebol entre Cruzeiro e Red Bull Bragantino contará com a narração de Cléber Machado. Já “A Fazenda 17” trará 26 participantes, prometendo novas dinâmicas, conflitos e romances durante o confinamento, além de muita diversão em horário nobre.