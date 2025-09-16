Entretenimento

Terra Nostra iguala audiência de História de Amor e alivia Globo

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
1 minuto de leitura
Thiago Lacerda em cenas de Terra Nostra. Foto: Reprodução/Globo
Para alívio da Globo, Terra Nostra iguala audiência de História de Amor

Terra Nostra Mantém Audiência em Nova Exibição

Na última segunda-feira, 15 de setembro, a novela Terra Nostra estreou em sua exibição integral, garantindo 12 pontos de média na Grande São Paulo. Este resultado é equivalente ao desempenho de História de Amor, que saiu do ar na sexta-feira anterior, dia 12, com uma média geral de 11,7 pontos ao longo de sua exibição.

História de Amor, que foi exibida de fevereiro a setembro, superou as novelas anteriores Cheias de Charme (10,7) e Cabocla (11,1) em audiência.

Trama e Contexto Histórico

Ambientada no final do século XIX, Terra Nostra explora a imigração italiana no Brasil, mostrando como esses imigrantes influenciaram a cultura e a sociedade do país. A história se concentra em Giuliana, interpretada por Ana Paula Arósio, e Matteo, vivido por Thiago Lacerda. Os dois se encontram a bordo do navio Andrea I, durante a viagem de Gênova para Santos.

Durante a travessia, uma epidemia de peste causa a morte dos pais de Giuliana, que acaba se tornando dependente de Matteo. No entanto, eles se separam ao chegarem ao Brasil. Giuliana é recebida por Francesco Maglianno, um amigo da família, enquanto Matteo trabalha na fazenda do coronel Gumercindo Aranha, uma figura emblemática da elite cafeeira da época.

A novela aborda temas como reencontros, conflitos sociais e o choque entre costumes europeus e brasileiros, oferecendo um retrato da complexa realidade dos imigrantes.

Mudanças na Exibição

A Globo adotou uma estratégia para a reprise de Terra Nostra, optando por uma versão mais enxuta. A emissora decidiu eliminar partes da narrativa original que eram consideradas lentas, buscando manter o ritmo e o interesse do público até o final da trama.

Durante sua exibição original, em 1999, Terra Nostra começou com altos índices de audiência, alcançando mais de 50 pontos, mas acabou fechando abaixo de 44 devido a uma perda de ritmo. Agora, acredita-se que a nova versão será condensada em cerca de 150 capítulos, um número considerado ideal para manter a consistência dramática. Se o planejamento se confirmar, a novela deve permanecer no ar até o primeiro trimestre de 2026.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Juliana Didone e Guilherme Berenguer em A Vida de Jó. Foto: Record

Números consolidados de 15 de setembro de 2025

56 minutos atrás
Reprodução/R7

Record altera programação de domingo com futebol e A Fazenda 17

3 horas atrás
Matheus. Foto: Reprodução/Record

Matheus Martins e Carolina Lekker entram em Fazenda 17

5 horas atrás
Matheus. Foto: Reprodução/Record

Matheus Martins e Carolina Lekker entram na Fazenda 17

5 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo