Mercedes-AMG confirma manutenção do motor V8 em novo esportivo

A Mercedes-AMG está determinada a mostrar que o V8 ainda tem seu espaço — mesmo com o mundo do automóvel avançando em direção à eletrificação. E o novo GT Track Sport, que foi apresentado como um conceito, é uma bela amostra desse compromisso. Embora ainda não tenha sido oficialmente confirmada a produção, o modelo deixa pistas de que pode logo estar nas ruas, ampliando a linha GT.

Recentemente, o chefe da divisão, Michael Schiebe, revelou que os engenheiros da marca estão trabalhando em um novo V8. E isso em meio a regras ambientais cada vez mais rigorosas. O que impressiona é que ele comentou que esse V8 pode até dispensar a eletrificação em algumas aplicações. O foco é simples: atender aos desejos dos fãs que ainda sonham com esses motores potentes.

### GT Track Sport: conceito com pegada de rua

O GT Track Sport surge como uma das primeiras apostas dessa nova geração de V8. Apesar do “Track” no nome, a expectativa é que este modelo possa ser usado nas ruas, já que foram vistos pneus Michelin de rua ao lado do protótipo camuflado. Mesmo escondido, o carro revela uma aerodinâmica agressiva, com um enorme spoiler dianteiro e um aerofólio que parece ter saído direto de uma pista.

Ainda não sabemos exatamente o que será mantido do AMG GT convencional, mas tudo indica que o Track Sport terá um layout de dois lugares, focado na performance. Isso é uma resposta direta às críticas sobre o GT atual, que tem uma configuração 2+2 e se aproximou muito do SL Coupé.

Com esse novo modelo, a Mercedes-AMG quer competir de igual para igual com rivais como o Porsche 911 GT3 RS. A meta é clara: estabelecer novos padrões e almejar recordes em Nürburgring. O antigo AMG GT Black Series já colocou a barra lá em cima, com um tempo de 6:48 em 2020. Depois, o 911 GT2 RS levou o título em 2021 com 6:43,3. A revanche veio com o hipercarro AMG One, que fez 6:29,09. Embora o GT Track Sport talvez não bata esse tempo, a intenção é superar a marca do GT2 RS – e a tarefa será desafiadora, já que a Porsche também tem um novo 911 GT2 RS a caminho.

### V12 também resiste

Enquanto o V8 vive novos dias, a Mercedes-AMG também garantiu que o V12 biturbo de 6.0 litros segue no jogo. Ele é reservado para modelos ultra exclusivos, como o Classe S e o Pagani Utopia. Enquanto algumas marcas, como BMW e Audi, já aposentaram seus motores de 12 cilindros, a Mercedes-AMG parece acreditar que ainda há um espaço — mesmo que pequeno — para esses gigantes no mundo dos motores.

Quem é apaixonado por carros sabe que a adrenalina de pisar fundo no acelerador de um V8 ou a força de um V12 fazem parte da essência do prazer ao dirigir. A gente só torce para que esses motores continuem a fazer parte das experiências ao volante por algum tempo.