Fiat Toro 2026 é flagrada quase sem camuflagem com nova grade

A nova Fiat Toro está prestes a dar as caras em uma versão reestilizada, e já tem data marcada: entre os dias 6 e 8 de agosto! A picape foi flagrada em testes na região de Olinda, em Pernambuco, ainda com aquelas camuflagens que deixam a gente curioso. A foto que rola por aí é de @placaverde, e só aumenta a expectativa para o lançamento.

E uma das grandes novidades que estão por vir é a motorização híbrida leve, com previsão para 2026. O sistema MHEV de 48 volts vai unir o motor 1.3 turbo a dois motores elétricos — um no lugar do alternador e outro ligado ao câmbio automatizado E-DCT. Isso promete ajudar bastante no consumo, especialmente em paradas e voltas no tráfego. Quem já enfrentou um engarrafamento vai entender bem essa novidade.

Ainda em relação à motorização, a Toro não vai deixar os amantes do diesel sem opções. O novo motor 2.2 Multijet II turbo diesel vai continuar na linha. E olha só: são 200 cv de potência e um torque de 45,9 kgfm, tudo com câmbio automático de nove marchas e tração 4×4. Para quem gosta de arrancadas, ela vai de 0 a 100 km/h em apenas 9,8 segundos e pode chegar a 201 km/h. Além disso, o consumo na estrada pode chegar a 13,6 km/l — nada mal, né?

### Visual Mais Moderno

A cara da Fiat Toro também vai passar por uma grande makeover. O design vai se alinhar mais com os modelos Argo e Cronos. A frente, por exemplo, vai ter uma grade mais reta e faróis em LED com efeito pixel. E os para-choques? Vão ganhar um visual mais quadrado, bem atual. Já na traseira, as lanternas em LED vão ganhar um novo design, mesmo que as mudanças sejam mais sutis.

### Interior Melhorado

Quando falamos do interior, as atualizações são bem-vindas. O freio de estacionamento eletrônico com função autohold é uma das novidades, e muitos motoristas pediram isso. Além disso, a Toro vai contar com assistente de faixa, piloto automático adaptativo e novos materiais para deixar o acabamento ainda mais elegante.

### Vendas e Concorrência

Entre janeiro e junho de 2025, a Toro vendeu 23.332 unidades e ainda está entre os carros mais queridos da Fiat, só atrás da Strada, Argo, Mobi e Fastback. A marca está apostando nessa reestilização para manter essa boa posição, especialmente agora que a picape vai ter que se defender de novos concorrentes como a Volkswagen Udara e a Renault Niagara, além de a Chevrolet Montana que também promete novidades na linha de 2026.

Com todas essas mudanças, a Fiat quer garantir que a Toro continue sendo uma das campeãs entre as picapes médias, oferecendo não apenas um visual moderno, mas também novas tecnologias e se preparando para a eletrificação que vem desenvolvendo para os próximos anos. É bom ficar de olho, pois essa picape promete ser uma excelente opção nas estradas!