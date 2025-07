Banhos no frio: o que diz a ciência sobre essa prática?

Com a chegada do frio, é comum que a gente sinta menos vontade de tomar banho. É verdade, resistir ao chuveiro pode parecer tentador, mas isso tem suas limitações.

Durante o inverno, nossa pele tende a ficar mais sensível e, por isso, diminuir a frequência dos banhos pode ser uma forma de protegê-la. A água quente e os sabonetes usados em excesso acabam levando embora os óleos naturais da pele, que são essenciais para mantê-la hidratada.

Os impactos

Quando a pele fica irritada e ressecada, a recomendação é tomar banhos mais moderados, mas com cuidado. Segundo a dermatologista Juliana Piquet, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, “as células são como tijolos, e os lipídeos — óleos e sebos — funcionam como o cimento. Se banhamos demais, podemos retirar essa camada essencial”.

Isso não quer dizer que devemos deixar de tomar banho, tá? Os especialistas indicam que um banho por dia geralmente é o ideal. Claro, isso pode mudar se você estiver praticando exercícios ou suando mais. Juliana também alerta que, embora no frio a gente sue menos, o corpo continua produzindo secreções que precisam ser lavadas.

Entrar no chuveiro pode ser desafiador no frio, mas é até mais difícil sair e enfrentar o vento gelado. Um banho morno pode ser bem relaxante e transformar esse momento em uma pequena pausa para cuidar de si mesmo.

Além disso, a dermatologista enfatiza que aplicar hidratante logo após sair do banho, com a pele ainda úmida, ajuda a reter a umidade. Isso é super importante, já que o inverno também traz ambientes mais secos. Manter a higiene é fundamental, e isso se combina muito bem com o autocuidado, deixando sua pele bem protegida contra o frio.

Ao tomar banho no inverno, evite água muito quente. Banhos longos não são a melhor opção, tanto pelo desperdício de água quanto pelos efeitos negativos na pele. Se você costuma usar sabonete em barra, talvez seja a hora de fazer a troca para os sabonetes líquidos, que são mais suaves. Lembre-se de hidratar bem a pele depois do banho, com um creme que você goste.