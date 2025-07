McLaren F1 pode estabelecer novo recorde inesperado

O McLaren F1 está completando 30 anos e, convenhamos, já se estabeleceu como uma verdadeira lenda nas estradas. Lançado em 1992, esse supercarro agora vale uma fortuna — tanto que um deles vai a leilão no próximo mês, com a expectativa de ultrapassar a faixa dos US$ 23 milhões, ou cerca de R$ 128,8 milhões.

O carro que vai a leilão é um F1 de 1997 que começou sua trajetória com nada menos que Larry Ellison, CEO da Oracle. Desde então, teve apenas três donos e rodou cerca de 10.460 km, o que é realmente pouco para um carro tão icônico. Este é o chassi número 062 e recebe upgrades da McLaren Special Operations, incluindo um escapamento esportivo (o original também será entregue), sistema de ar-condicionado modernizado e até um novo tanque de alumínio para o combustível.

Recentemente, em outubro de 2023, o F1 passou por uma revisão completa. Isso incluiu a troca da transmissão, velas novas, pneus zerados nas rodas de magnésio originais e até uma bateria nova. Quem já dirigiu em dias quentes sabe a importância de cuidar do revestimento térmico do motor — e o famoso revestimento de ouro deste carro também recebeu atenção.

Este F1 é um dos raros sete que foram oficialmente importados para os Estados Unidos. Pintado em Magnesium Silver, seu interior tem couro preto e uma faixa cinza no banco central. Para você ter uma ideia, Ellison usou o carro apenas 2.600 milhas antes de vendê-lo em 2005. O segundo dono percorreu ainda menos, menos de 1.000 milhas, até o atual proprietário, que comprou o carro em 2010.

E adivinha? Ele passou sua vida inteirinha na ensolarada Califórnia, e é lá que ocorrerá o leilão, organizado pela RM Sotheby’s, durante a Monterey Car Week em agosto. Se o preço atingido for o esperado, esse F1 pode se tornar um dos mais caros da história, deixado para trás só por alguns poucos selecionados.

Então, quem sabe, se você estiver por lá, pode até dar uma olhada nesse exemplar que é pura história e desempenho nas pistas!