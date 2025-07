Márcia Goldschmidt volta à TV e fala sobre Silvio Santos

Em uma entrevista transmitida nesta segunda-feira, 28 de agosto, no programa “No Alvo”, do SBT, a apresentadora Márcia Goldschmidt compartilhou uma decisão marcante de sua carreira, que lhe trouxe arrependimento. Ela revelou que, mesmo em um momento de grande sucesso, decidiu recusar uma proposta da Globo, o que muitos consideram uma “loucura”. Márcia mencionou que essa escolha a levou a enfrentar dificuldades nos anos seguintes.

O convite para trabalhar na Globo veio por meio de José Bonifácio de Oliveira, mais conhecido como Boni, que foi um dos líderes da emissora por muitos anos. A proposta foi feita durante um almoço inesperado no Rio de Janeiro, onde, surpreendentemente, Márcia foi levada para se encontrar com Boni. Isso aconteceu logo após a estreia de seu programa, “Márcia”, que foi exibido entre 1997 e 1998 e rapidamente se destacou na televisão brasileira, atraindo muitos telespectadores. O programa também abordava temas polêmicos e variados, como conflitos familiares e questões de sexualidade, conseguindo até mesmo superar a audiência da Globo em alguns momentos.

Márcia admitiu que se arrepende de não ter aceitado a proposta da Globo, especialmente por lealdade a Silvio Santos, o fundador do SBT e pai da apresentadora Patricia Abravanel. Ela ressaltou a importância de Silvio em sua carreira, pois ele foi quem lhe deu a oportunidade de ter um programa próprio em horário nobre, mesmo sendo uma “ilustre desconhecida”. No entanto, em retrospectiva, Márcia acredita que sua carreira poderia ter tomado um rumo diferente.

Na entrevista, Márcia também falou sobre as dificuldades que enfrentou no SBT. Sem mencionar nomes, ela sugeriu que foi alvo de inveja por parte de colegas, o que prejudicou seu desenvolvimento na emissora. “Os covardes, os invejosos, vivem no anonimato”, disse ela, referindo-se aos obstáculos que encontrou ao longo de sua trajetória.

Atualmente, Márcia Goldschmidt está prestes a retornar à televisão. Ela assinou contrato com a Band e fará parte da nova versão do programa “Melhor da Tarde” como comentarista. Morando na Espanha desde 2010, a apresentadora opinará sobre a vida de famosos e questões do cotidiano, em um estilo que lembra o que já faz em suas redes sociais, onde tem milhões de seguidores.

A Band está promovendo uma reformulação no programa, após a saída de Cátia Fonseca em junho. Inicialmente, a intenção da emissora era que Márcia comandasse sua própria atração, mas devido aos seus compromissos na Espanha, ela atuará como comentarista. Pâmela Lucciola, que atualmente apresenta o programa, continuará no elenco, enquanto o jornalista Leo Dias, que recentemente se juntou ao SBT, também fará parte da nova equipe. A nova formação do programa está prevista para estrear em agosto.