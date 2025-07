Pamela Anderson e Liam Neeson estão namorando? Craig Melvin pergunta

Pamela Anderson and Liam Neeson share a moment on TODAY.

Liam Neeson e Pamela Anderson falam sobre a química no novo "A Polícia é um Lobo"

Liam Neeson e Pamela Anderson, protagonistas da nova comédia "A Polícia é um Lobo", falaram sobre a relação entre seus personagens durante uma entrevista no programa TODAY. A expectativa em torno do filme, que é um reboot do clássico de 1988, chamou a atenção dos fãs, especialmente sobre a química entre os dois atores.

Durante a conversa realizada no dia 29 de julho, o apresentador Craig Melvin questionou se havia algo mais do que amizade entre Neeson e Anderson, já que ambos estão solteiros. “O que está acontecendo aqui?”, perguntou. “Vocês parecem ter uma ótima química. Estão juntos fora das câmeras?”

Neeson, surpreso com a pergunta, respondeu: “Eu nunca tinha conhecido a Pamela antes. Nos encontramos no set e descobrimos que temos uma química muito bonita como atores.” Anderson concordou com ele, confirmando que essa conexão é genuína.

Neeson também comentou que, embora a química entre eles seja evidente, eles preferiram manter tudo espontâneo. “É como se tudo estivesse fluindo naturalmente. Vamos deixar isso acontecer”, acrescentou.

O apresentador, entusiasmado, brincou sobre a possibilidade de um romance. "Estamos testemunhando o início de algo novo", afirmou, esperando que os dois retornem ao programa quando a relação se oficializar, caso isso aconteça.

Pamela Anderson tem um histórico de relacionamentos, incluindo casamentos com Tommy Lee, Kid Rock, Rick Salomon e Dan Hayhurst, do qual se separou em 2022. Liam Neeson foi casado com Natasha Richardson, que faleceu em 2009 após um acidente de esqui.

No novo filme, Neeson interpreta Frank Drebin Jr., filho do personagem clássico de Leslie Nielsen, enquanto Anderson assume o papel de sua namorada, Beth Davenport. "A Polícia é um Lobo" estreia nos cinemas no dia 1º de agosto.