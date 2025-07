Mazda CX-5 2023 é apresentado com design aprimorado

A Mazda finalmente soltou a bomba sobre a nova geração do CX-5, um SUV médio que já conquistou o coração de muitos motoristas por aqui. O modelo chega com um visual que ficou ainda mais sofisticado. Com linhas modernas e um interior renovado, ele se alinha aos outros SUVs da marca, como os CX-50, CX-60 e CX-90. As mudanças são notáveis, especialmente na frente e na traseira, que agora exibem um design mais atraente. E olha só: dentro do carro, a tela da central multimídia cresceu e agora tem 15,6 polegadas. É um upgrade e tanto!

Enquanto isso, os australianos, um público essencial para a Mazda, também influenciaram as novidades. O novo CX-5 cresceu em tamanho para oferecer mais conforto. O comprimento aumentou em 115 mm, a distância entre-eixos ganhou 76 mm e a largura subiu 15 mm. Isso coloca o CX-5 em um patamar semelhante a rivais como Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Kia Sportage e Honda CR-V. Quem adora uma viagem de carro sabe como um pouco mais de espaço pode fazer toda a diferença!

A marca ainda não falou sobre as medidas exatas do espaço interno, mas promete que quem vai atrás terá mais conforto. Vamos torcer para que o espaço para as pernas, joelhos e cabeça aumente de verdade, né? E o porta-malas também ficou mais generoso, com 50 mm a mais no comprimento e 61 litros adicionais de capacidade. É sempre bom ter espaço para as malas ou aquele cooler para a praia!

Por dentro, o CX-5 se inspirou em SUVs maiores da Mazda, trazendo um novo volante, um painel mais chique e aquela central multimídia que, além de maior, promete mais funcionalidades de conectividade e navegação. Para quem ama tecnologia, isso é uma mão na roda, já que dirigir e se manter conectado está cada vez mais fácil.

Agora, se você está curioso para saber quando esse carro lindo chega nas ruas, a previsão é que a terceira geração do CX-5 estreie nos Estados Unidos no começo de 2026. E tem uma versão híbrida a caminho, que deve ser a queridinha de muitos que buscam eficiência e economia de combustível. O mercado está ferveroso com novas opções, como o BYD e o Leapmotor, que também prometem inovações.

Ainda não temos todos os detalhes sobre as versões, equipamentos e preços, mas uma coisa é certa: o novo CX-5 está pronto para competir no mercado, onde a disputa é acirrada. Se você está em busca de tecnologia e espaço, uma olhada nele vai valer a pena!