China: o último reduto dos sedãs no mercado global

O mercado automotivo chinês é um verdadeiro gigante e já faz tempo que suas movimentações impactam o cenário global. As mudanças por lá repercutem no mundo todo, especialmente pelo seu papel de destaque no desenvolvimento de veículos elétricos e nas tecnologias mais avançadas, como sistemas de assistência ao motorista e direção autônoma.

Apesar de tanta evolução, alguns tipos de carrocerias, como os sedãs, ainda têm seu lugar ao sol, especialmente na China. Esse país viu sua indústria evoluir nas últimas quatro décadas, com a chegada de modelos que se tornaram ícones, como o VW Santana. Embora os SUVs tenham conquistado o coração dos motoristas, os sedãs ainda têm um público fiel que não os abandona.

Metade das vendas globais

Um estudo de 2024 mostra que a China, incluindo Hong Kong e Taiwan, lidera as vendas globais de sedãs, com impressionantes 7,89 milhões de unidades vendidas. Isso é um crescimento de 1% em relação ao ano anterior. Mesmo que esse número pareça modesto, os sedãs continuam sendo vistos como um símbolo de status na cultura chinesa. Por isso, as montadoras locais não estão medidas para manter uma boa variedade deles no mercado.

Enquanto marcas europeias e americanas estão pegando leve em suas ofertas de sedãs, os fabricantes chineses continuam apostando forte. Não é à toa que, em um lugar onde a imagem é tão valorizada, os sedãs ainda são sinônimo de prestígio e elegância.

Na sequência, temos os Estados Unidos e o Canadá, que juntos venderam 2,63 milhões de sedãs, também com um leve crescimento de 1%. A Europa, por outro lado, ficou em quinto lugar, atrás até do Oriente Médio e da América Latina. Isso deixa claro que por lá, hatchbacks e SUVs seguem sendo os preferidos.

A Toyota continua na liderança

A Toyota não parece querer abrir mão da liderança no mercado de sedãs. Com quase 2 milhões de unidades vendidas em 2024, os modelos Corolla e Camry continuam sendo os queridinhos, mesmo que a marca tenha visto um declínio de 7% nas vendas devido ao crescimento de seus SUVs. Já o Grupo Volkswagen registrou uma queda de 4%, com 1,82 milhão de unidades vendidas.

Por outro lado, as marcas chinesas estão mostrando um desempenho impressionante. A BYD, por exemplo, se destacou ao vender 1,51 milhão de sedãs, um aumento de incríveis 78%. A Geely também andou bem, aparecendo em sétimo lugar com 919.000 unidades vendidas, um crescimento de 36%. Changan e Chery aumentaram suas vendas em 19% e 60%, respectivamente.

No final do dia, esse panorama nos mostra como o mercado evolui e muda rapidamente. Cada volta que damos nas ruas, cada carro que vemos passando, é um lembrete de como a paixão por carros é uma constante na vida de todos os apaixonados.